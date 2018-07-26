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Demi Lovato negou volta à reabilitação antes de overdose, diz jornal

Equipe da cantora teria tentado convencê-la a retomar tratamento contra vício
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jul 2018 às 09:39

Publicado em 26 de Julho de 2018 às 09:39

Demi Lovato negou volta à reabilitação semanas antes de overdose, diz jornal Crédito: Reprodução/Instagram
A equipe de Demi Lovato tentou intervir na recaída da cantora e buscar ajuda para o seu vício em drogas semanas antes de ela ser encontrada inconsciente em sua casa, em Los Angeles. Segundo o site "TMZ", o plano era convencê-la a voltar a um programa de reabilitação já que a artista havia retomado o uso de entorpecentes após seis anos limpa. A americana teria negado a opção.
O site revelou que a artista foi hospitalizada na terça-feira após sofrer uma overdose durante uma noite de festa em sua residência. Demi foi reanimada pela substância Narcan  droga usada para conter os efeitos de narcóticos. A cantora não revelou o que consumiu antes de cair desacordada, e a polícia decidiu não abrir investigação criminal ao não encontrar entorpecentes na casa.
Fontes ligadas a Demi relataram ao "TMZ" que membros da equipe notaram o estado da cantora semanas antes do incidente e a confrontaram sobre a recaída. Ofereceram ajuda para que voltasse à sobriedade, por meio da inscrição em um programa de reabilitação. Desde 2012, a americana já havia se envolvido em ações do tipo e conseguido se afastar do vício.
Desta vez, diz o site, Demi tentou "fazer parecer que tudo estava bem", mas a batalha contra a dependência química "se tornou óbvia pouco antes da overdose". Segundo uma representante da cantora, ela já está consciente.
Fontes policiais relataram ao site americano que os paramédicos chegaram à casa pouco antes da meia-noite e ouviram relatos de que um festa havia acabado de terminar no local. Não há informações de que horas a festa terminou nem do momento em que Demi sofreu a overdose. Também é incerto se os convidados deixaram a casa ao perceberem que a americana estava em apuros.
Circula na mídia americana que, no começo do mês, Demi brigou com o conselheiro de sobriedade, que a ajudava no processo. Segundo o "TMZ", meses antes, a cantora também se desvinculou do empresário de longa data, Phil McIntyre. Nunca houve uma explicação oficial sobre a separação, mas as fontes do site destacam que o profissional foi um dos que mais se empenhou na tentativa de intervenção contra as drogas.

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