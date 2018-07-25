Demi Lovato está 'consciente', diz representante da cantora

Crédito: Reprodução/Instagram @ddlovato

Demi Lovato está consciente e acompanhada da família, que agradeceu "a todos pelo amor, orações e apoio", informou um representante da cantora à revista "Variety" na noite desta terça-feira.

"Algumas informações sobre a saúde dela foram reportadas de forma incorreta durante o dia, e a família pede por privacidade", acrescenta a nota.

Mais cedo, o "TMZ" informou que a cantora de 25 anos havia sido internada por causa de uma overdose de heroína. À noite, no entanto, uma fonte próxima à família disse ao site que ela estava recebendo tratamendo com um medicamento usado para reverter os efeitos de opioide. Ainda não há mais detalhes sobre o estado de saúde dela.

A popstar revelou publicamente sua luta contra a dependência química em 2013, quando anunciou também estar sóbria desde 2011, sem consumir álcool e drogas.

No mês passado ela lançou o single "Sober" (sóbria) em que trata do tema na primeira pessoa em uma narrativa confessional. De forma devastadora, ela aborda o poder destruidor do vício e pede desculpas em versos como "I don't know why / I do it every time" ("Não sei por que / Faço isso todas as vezes") e "Momma, I'm so sorry / I'm not sober anymore" ("Mamãe, me desculpe / Não estou mais sóbria").

Lovato tinha um show previsto para Atlantic City, na Costa Leste dos EUA, esta semana.