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Califórnia

Demi Lovato é hospitalizada após overdose de heroína, diz site

Há um mês, cantora lançou música na qual admite que não está mais sóbria
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jul 2018 às 20:16

Publicado em 24 de Julho de 2018 às 20:16

Demi Lovato, cantora pop Crédito: Reprodução/Instagram @ddlovato
Demi Lovato foi levada a um hospital de Los Angeles, na Califórnia, Estados Unidos, após ter uma overdose de heroína. As informações são do TMZ.
De acordo com fontes ouvidas pelo site, Demi estava em uma casa em Hollywood Hills quando a emergência foi chamada. Ela foi atendida pouco antes do meio dia (no horário local) desta terça-feira (24) e está internada em um hospital. Não se sabe qual o estado de saúde da cantora.
Quando mais jovem, a artista foi alcoólatra e viciada em cocaína, até que começou a se tratar. Em março deste ano, ela fez uma publicação no Twitter comemorando os seis anos de sobriedade e, em junho, ela lançou a música Sober (sóbria, em português), na qual ela faz um pedido de desculpas por não estar mais sóbria.
> Polícia Federal investiga morte de jovem capixaba em Portugal

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