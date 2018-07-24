Demi Lovato é hospitalizada após overdose de heroína, diz site

Demi Lovato, cantora pop Crédito: Reprodução/Instagram @ddlovato

Demi Lovato foi levada a um hospital de Los Angeles, na Califórnia, Estados Unidos, após ter uma overdose de heroína. As informações são do TMZ.

De acordo com fontes ouvidas pelo site, Demi estava em uma casa em Hollywood Hills quando a emergência foi chamada. Ela foi atendida pouco antes do meio dia (no horário local) desta terça-feira (24) e está internada em um hospital. Não se sabe qual o estado de saúde da cantora.