ERROU FEIO

Demi Lovato é criticada por fazer brincadeira com assédio sexual

Cantora contou sobre uma 'pegadinha' que fez com seu segurança, na qual enviou uma prostituta para o quarto de hotel dele
Redação de A Gazeta

Publicado em 04 de Junho de 2018 às 22:28

Demi Lovato Crédito: Demi Lovato / Instagram
No último domingo, 3, Demi Lovato respondeu a perguntas de seus seguidores no Twitter. Uma fã perguntou qual havia sido a pegadinha mais engraçada que ela já fez com alguém. A resposta gerou críticas.
A cantora afirmou que a brincadeira foi com seu segurança, Max Lea. "Contratei uma 'dama da noite' em Las Vegas e a mandei para o quarto de Max no hotel para surpreendê-lo. Ela entrou no quarto dele sem permissão e pegou em sua 'área' e ele surtou haha", respondeu Demi.
A 'brincadeira' de Demi, porém, foi considerada um incentivo ao assédio sexual e muitos fãs a criticaram. A cantora então apagou o tuíte e começou a se defender. "Eu juro, eu poderia tuitar sobre estar com vontade de comer jujubas e ofender alguém", disse.
"Para todos aqueles me atacando agora, ouçam as músicas de Warrior e talvez vocês tenham mais compaixão por alguém que simplesmente cometeu um erro. De todas as pessoas que eu conheço sobre abuso sexual. Vocês não têm que me educar". A cantora finalizou pedindo "desculpas se alguém se sentiu ofendido".
As desculpas de Demi não foram bem aceitas e as críticas continuaram.

