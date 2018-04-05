Decisão da Justiça: Justin Bieber se livra de processo por pichação Crédito: Reprodução/Instagram @justinbieber

O acordo que Justin Bieber firmou com a Justiça segue firma após ser negado um recurso do Ministério Público para que fosse mantido o processo contra o cantor. Ele fez doações ao Instituto Nacional do Câncer (Inca) como punição determinada pela transação penal - mantida em decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ).

De acordo com o Extra, os desembargadores da 7ª Câmara Criminal do TJRJ mantiveram decisão do desembargador Joaquim Domingos de Almeida Neto e confirmaram a transação penal feita por Bieber no processo em que responde por ter pichado o muro do Hotel Nacional, em São Conrado, durante sua passagem pelo Brasil em 2013. Na primeira instância, Bieber teve o processo extinto sem sentença, após fazer as doações ao Inca.

O Ministério Público, segundo o Extra, entrou com recurso para que não fosse extinto o processo, e sim a punibilidade do cantor. A diferença neste caso é que, sem a extinção processual, Bieber não terá mais direito a penas alternativas e poderá responder a novos processos se voltar a ter problemas com a justiça brasileira.