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Transação penal

Decisão da Justiça: Justin Bieber se livra de processo por pichação

Cantor responde por ter pichado um muro de um hotel no Rio em 2013

Publicado em 05 de Abril de 2018 às 14:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 abr 2018 às 14:19
Decisão da Justiça: Justin Bieber se livra de processo por pichação Crédito: Reprodução/Instagram @justinbieber
O acordo que Justin Bieber firmou com a Justiça segue firma após ser negado um recurso do Ministério Público para que fosse mantido o processo contra o cantor. Ele fez doações ao Instituto Nacional do Câncer (Inca) como punição determinada pela transação penal - mantida em decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ). 
De acordo com o Extra, os desembargadores da 7ª Câmara Criminal do TJRJ mantiveram decisão do desembargador Joaquim Domingos de Almeida Neto e confirmaram a transação penal feita por Bieber no processo em que responde por ter pichado o muro do Hotel Nacional, em São Conrado, durante sua passagem pelo Brasil em 2013. Na primeira instância, Bieber teve o processo extinto sem sentença, após fazer as doações ao Inca.
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O Ministério Público, segundo o Extra, entrou com recurso para que não fosse extinto o processo, e sim a punibilidade do cantor. A diferença neste caso é que, sem a extinção processual, Bieber não terá mais direito a penas alternativas e poderá responder a novos processos se voltar a ter problemas com a justiça brasileira.
A transação penal é uma espécie de acordo realizado com o acusado, no qual ele aceita cumprir as determinações e as condições propostas em troca do arquivamento do processo. Assim, não há condenação, o processo é encerrado sem análise da questão e o acusado continua sem registros criminais.

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