Deborah Secco assume preguiça para sexo: Depois fica uma delícia

Aos 38 anos, Deborah Secco diz se arrepender de muita coisa e não tem vergonha em se assumir insegura, nas relações pessoais e no trabalho. A partir das 21h desta segunda-feira, dia 14, ela será a vilã Karola em Segundo sol, nova novela de João Emanuel Carneiro, autor de Avenida Brasil (2012). A atriz confessa estar ainda tateando o terreno da ambiciosa ex-garota de programa.

Ao lado da amoral Laureta (Adriana Esteves), ela será responsável pelas maiores maldades da história: vai se passar por viúva de um homem que está vivo e irá roubar o filho da rival. Sempre presente nas novelas do autor, o drama familiar terá destaque absoluto na nova trama da Globo (Será a minha novela mais emotiva, adianta o autor).

A novela é o primeiro grande trabalho da atriz após o nascimento de Maria Flor, de 2 anos. Conhecida pelos papéis que fez em quase 30 novelas e séries, Deborah diz que bateu na porta dos diretores para atuar no cinema como a prostituta Bruna Surfistinha, do filme homônimo, em 2011, e como a soropositiva Judite de Boa sorte (2014).

Deborah Secco e a filha, Maria Flor Crédito: Reprodução/Instagram

Na entrevista a seguir, Deborah não foge de nenhum assunto. Conta ter vivido relações abusivas (e superado após anos de análise), comenta as polêmicas em que se envolveu e faz um balanço da carreira. Além da novela, será vista a partir de 21 de junho no longa Mulheres alteradas, baseado na obra da cartunista argentina Maitena.

Como é fazer uma vilã?

A Karola é cheia de nuances, exagerada. Parece bobinha, mas engana os outros vilões, Laureta e Remy (Vladimir Brichta). Ela é má. Rouba um bebê e cria como se fosse dela. Tirar o filho de uma mãe é a pior maldade que alguém pode cometer. Após uma passagem de tempo, vira uma supermãe, terá um lado dramático com o filho. Faço cenas chorando de mentira e de verdade. Chega uma hora que nem sei mais se ela está fingindo ou não (risos).

O que mudou após o nascimento da sua filha?

Nunca escondi que o meu maior sonho era formar uma família. Lutei com todas as forças, sofri, me machuquei, errei, me expus. Agora entendi como é viver sem ser egoísta. Antes, vivia com o foco máximo em mim. Eu tinha uma necessidade grande de mostrar que era feliz.

Por que suas declarações costumam causar polêmica?