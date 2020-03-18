Débora Nascimento diz que está em quarentena à espera do resultado do exame

A atriz Débora Nascimento Crédito: Reprodução/ Rede Globo

Débora Nascimento, 34, disse que está isolada em São Paulo à espera do resultado do exame para saber se está com o novo coronavírus. No Stories do seu Instagram, ela afirmou que fez o teste após sentir febre, tosse e um pouco de falta de ar.

Inicialmente, a atriz contou que achava que estava com gripe, mas que sabia que deveria se isolar. "Então pensei: 'Opa, não vou conseguir ir para o Rio com essa gripe, porque não posso, nem que seja uma gripe normal, infectar as pessoas ao redor. Muito menos a minha neném de dois anos, que está me esperando lá", disse.

Com saudade da filha, Bella, fruto do seu relacionamento com o ator José Loreto, Débora afirmou que procurou um hospital na terça (17) para fazer o exame. "A vontade de ir para o Rio [era grande]. Precisava saber se era gripe ou se não era."

A atriz contou que foi isolada na unidade hospitalar para a realização do exame. "Eu não vou sair de casa antes de saber o que eu tenho. E se for uma gripe, vou esperar essa gripe passar completamente para poder me locomover e ver minha filha", afirmou.

Débora disse ainda que decidiu se isolar há uma semana pela sua consciência, mas afirmou saber que é privilegiada por poder ficar em casa. "Infelizmente não é o que acontece com a grande maioria dos brasileiros, a gente tem que falar disso, porque também romantizar a quarentena não é positivo para ninguém", afirmou.