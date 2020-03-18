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Suspeita de coronavírus

Débora Nascimento diz que está em quarentena à espera do resultado do exame

No Stories do seu Instagram, a atriz da Globo afirmou que fez o teste após sentir febre, tosse e um pouco de falta de ar

Publicado em 18 de Março de 2020 às 18:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mar 2020 às 18:02
A atriz Débora Nascimento Crédito: Reprodução/ Rede Globo
Débora Nascimento, 34, disse que está isolada em São Paulo à espera do resultado do exame para saber se está com o novo coronavírus. No Stories do seu Instagram, ela afirmou que fez o teste após sentir febre, tosse e um pouco de falta de ar.
Inicialmente, a atriz contou que achava que estava com gripe, mas que sabia que deveria se isolar. "Então pensei: 'Opa, não vou conseguir ir para o Rio com essa gripe, porque não posso, nem que seja uma gripe normal, infectar as pessoas ao redor. Muito menos a minha neném de dois anos, que está me esperando lá", disse.
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Com saudade da filha, Bella, fruto do seu relacionamento com o ator José Loreto, Débora afirmou que procurou um hospital na terça (17) para fazer o exame. "A vontade de ir para o Rio [era grande]. Precisava saber se era gripe ou se não era."
A atriz contou que foi isolada na unidade hospitalar para a realização do exame. "Eu não vou sair de casa antes de saber o que eu tenho. E se for uma gripe, vou esperar essa gripe passar completamente para poder me locomover e ver minha filha", afirmou.
Débora disse ainda que decidiu se isolar há uma semana pela sua consciência, mas afirmou saber que é privilegiada por poder ficar em casa. "Infelizmente não é o que acontece com a grande maioria dos brasileiros, a gente tem que falar disso, porque também romantizar a quarentena não é positivo para ninguém", afirmou.
"A gente tem que ter realmente empatia e consciência de que grande parte da população não pode ficar em casa, não está conseguindo ficar em casa, a locomoção até o trabalho é completamente precária", completou. Na sequência, ela fez um apelo para que os empregadores liberem os seus funcionários do trabalho e, para quem não pode ficar em casa, pediu que todos os cuidados de higiene sejam tomados.

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