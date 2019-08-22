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Já pegou mulher

Débora Nascimento abre o jogo sobre namoro lésbico: "Por que não?"

Em entrevista a Matheus Mazzafera, ex de José Loreto admitiu que já ficou com mulheres antes

Publicado em 22 de Agosto de 2019 às 05:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 ago 2019 às 05:34
Solteira desde o polêmico fim do seu casamento com José Loreto, Débora Nascimento, 34, contou nesta quarta-feira (21) que já ficou com mulher e que não descarta um relacionamento amoroso com pessoas do mesmo sexo. 
Crédito: Mot Photo/Reprodução/Instagram @debranascimento
A declaração foi dada em entrevista para o canal de Matheus Mazzafera, no YouTube. Depois de dizer que já tinha ficado com mulher, o youtuber perguntou se ela namoraria com alguém do mesmo sexo.
"Por que não?  Eu me apaixono pela pessoa e calhou de todas as pessoas que já me apaixonei serem homens, mas a vida está aí para isso", respondeu.
Indagada sobre uma famosa que ela acha bonita e que poderia ficar, a atriz citou a cantora Rihanna.
Na conversa com Mazzafera, Débora também disse que está muito feliz e que segue solteira, mas "não sozinha". 
No início de julho, o jornal Extra chegou a noticiar que a atriz estaria agora engatando um novo romance com o também ator João Vicente de Castro, 36. Ao site F5, no entanto, Débora negou o romance. 
A atriz e Loreto anunciaram a separação em fevereiro, após três anos casados. Depois do anúncio, houve especulações de que o rompimento teria sido provocado pelo envolvimento do ator com a atriz Marina Ruy Barbosa, 24, com quem ele contracenou em "O Sétimo Guardião" (Globo, 2018-2019). O relacionamento, no entanto, foi desmentido
Recentemente, Nascimento afirmou no programa Altas Horas (Globo) que teve a vida particular exposta. "Uma coisa super íntima veio a público, e você tem passar por isso e entender que as coisas acontecem. O que te define é o que você leva para a vida. E eu levo a felicidade", disse ela, que é mãe de Bela, 1, filha de seu relacionamento com Loreto.

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