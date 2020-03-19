Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

De máscara, Alice Wegmann participa de panelaço contra Bolsonaro

Atriz está de quarentena em casa devido a pandemia do novo coronavírus

Publicado em 19 de Março de 2020 às 13:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2020 às 13:37
De máscara, Alice Wegmann participa de panelaço contra Bolsonaro Crédito: Instagram/@alice.weg
Alice Wegmann, 24, é uma das famosas que está em casa de quarentena por conta do surto do novo coronavírus. Nesta noite de quarta-feira (18), a atriz compartilhou uma foto em sua rede social usando máscara de proteção facial e também, panelas.
Em sua casa, Wegmann participou do protesto de panelaço contra o governo de Jair Bolsonaro, que aconteceu em diversas capitais do país. "Me sinto pronta", escreveu a atriz, que também completou com a hashtag #ForaBolsonaro. (sic)
Essa não é a primeira vez que a atriz manifesta sua insatisfação com a política. À reportagem, atriz já disse que procura ser muito transparente e verdadeira nas redes sociais e não se priva de nenhum assunto com medo do que os outros possam pensar. Nas eleições presidenciais de 2018, a atriz declarou seu voto em Fernando Haddad (PT), opositor ao atual presidente Jair Bolsonaro (PSL).

Veja Também

Mel Maia recebe críticas sobre seu corpo e é defendida por Alice Wegmann

Bairros de Vitória e Vila Velha têm panelaço contra Bolsonaro

Zilu Camargo sobre coronavírus no Brasil: "SUS não comporta epidemia"

Wegmann também contou que quando um seguidor a incomoda muito com frases agressivas, ela bloqueia. Mas, em geral, procura conversar. "Se a gente pode dialogar com as pessoas, melhor."
Seu último papel nas telinhas da Globo foi a vilã Dalila, de "Órfãos da Terra", em 2019.

QUARENTENA

Em meio à pandemia de coronavírus, artistas tem usado sua influência e se manifestado para que as pessoas fiquem em suas casas e seguiam os procedimentos que ajudam a evitar o contágio.
Anitta, 26, decidiu compartilhar com os seguidores do Instagram suas aulas online de francês, de culinária, de dança e outras que terá durante a crise do coronavírus. Na noite desta quarta, a artista convidou sua professora e bailarina, Arielle Macedo, para ensinar a coreografia da música "Rave de Favela".
Em casa e grávida, Giovanna Ewbank também disse que "a situação é muito séria" e lembrou seus seguidores da importância de lavar as mãos, evitar contato físico e estar atento às orientações das autoridades de saúde, evitando sair de casa.
Já Bruna Marquezine gosta de compartilhar conteúdos sobre o BBB 20.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
5 pratos da culinária mineira irresistíveis e fáceis de preparar 
Marcelo Sangalo canta arrocha em bar
Filho de Ivete canta sucesso da mãe em bar de Petrolina
Imagem de destaque
Entenda como a atualização da NR-1 pode melhorar a saúde mental nas empresas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados