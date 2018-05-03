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De férias em Nova York, Luciana Gimenez reclama do calor

Mas, é aquele ditado: melhor passar calor em Nova York, não é?

Publicado em 03 de Maio de 2018 às 12:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mai 2018 às 12:16
"E o calor que está fazendo hoje? Que delícia", ironizou a apresentadora Luciana Gimenez em seu Instagram. Ela, que passa férias em Nova York, ainda aproveitou para desabafar: "Você está andando debaixo de 40 graus e um calor do cão". 
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Durante esse passeio, Luciana também não se limitou a reclamar apenas do calor. Ela comentou sobre o look de algumas pessoas com as quais cruzou na rua. "Tá achando que tá aonde?", questionou, depois de passar por uma mulher que estava de mangas compridas. "Coitada", disse ele, se referindo a uma outra moça que, segundo a apresentadora, estava com um sapato que era maior que o próprio pé. 
Luciana Gimenez reclama do calor, de férias em Nova York Crédito: Reprodução/Instagram

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