David Beckham posta foto cortando o cabelo da sua filha

David Beckham postou foto da sua filha mais nova, Harper, cortando o cabelo pela primeira vez Crédito: Instagram/@davidbeckham

O ex-jogador de futebol David Beckham postou uma foto no seu Instagram do momento que cortava o cabelo da sua filha mais nova, Harper, de sete anos. Conhecida pelas longas madeixas nas fotos em que aparece com Beckham e sua esposa, Victoria, a menina teve os fios aparados pela primeira vez na vida.

"Alguém está feliz e alguém não está tão feliz, mas eu não achei que fosse possível para essa pequena parecer mais bonita, mas...", escreveu o ex-jogador da seleção inglesa na legenda foto. David e Victoria também são pais dos meninos Brooklyn, de 19 anos, Romeo, 15, e Cruz, 13.