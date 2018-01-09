David Beckham irá lançar linha de cosméticos para homens

Após uma parceria de sucesso entre David Beckham e a marca Biotherm Homme, o grupo LOreal resolveu investir em uma linha própria para o jogador de futebol. Chamada House 99, a coleção contará com 21 produtos que são considerados essenciais por Beckham, como óleo para a barba, pomada para o cabelo e creme para tatuagens.

A House 99 foi criada para oferecer a todos inspiração e produtos para criar novos estilos, e assim descobrir o que combina melhor com cada pessoa. Tudo isso do conforto do seu próprio banheiro, disse o jogador inglês para a revista Vogue Homme. O nome House 99 não veio pelo acaso. House, que significa casa em inglês, é para trazer a ideia de itens fáceis de usar. O número 99 vem de 1999, um ano importante na vida do atleta: nascimento de seu primeiro filho, casamento com a designer Victoria Beckham e vitória de seu time, o Manchester United.