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Televisão

Datena será substituído por Lucas Martins no Brasil Urgente

Apresentador está internado após sentir dores no peito
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 out 2020 às 15:14

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 15:14

Repórter Lucas Martins
Repórter Lucas Martins Crédito: Instagram/lucasmartinsreporter
O repórter Lucas Martins será o substituto de José Luiz Datena, no Brasil Urgente (Band), a partir desta segunda (26) e por tempo indeterminado. O apresentador foi internado às pressas no fim de semana, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após sentir dores no peito.
Segundo a Band, ainda não há informações de quando Datena poderá voltar a comandar a atração. Martins já apresentou o Brasil Urgente em algumas edições, aos sábados.
Em vídeo publicado em suas redes sociais na noite de domingo (25), Datena contou que passou por procedimentos médicos, sem revelar quais foram eles. "Estou em plena recuperação e em breve espero estar com vocês de novo", afirmou. Deitado na cama do hospital, Datena disse também que luta contra vários tipos de doenças há muito tempo e tem vencido as "batalhas".
Ver essa foto no Instagram

O apresentador da TV Bandeirantes Jose? Luiz Datena foi internado neste domingo (25) no Hospital Si?rio-Libane?s, em Sa?o Paulo, apo?s sentir dores no peito.? ? Ele disse em vi?deo postado nas redes sociais que passou por procedimentos, sem revelar quais foram eles. A informac?a?o foi divulgada logo apo?s o apresentador sair do centro ciru?rgico do hospital.? ? "Estou em plena recuperac?a?o e em breve espero estar com voce?s de novo", afirmou. Deitado na cama do hospital, Datena disse tambe?m que luta contra va?rios tipos de doenc?as ha? muito tempo e tem vencido as "batalhas".? ? Confira mais destaques no F5, o site de entretenimento da @folhadespaulo. #F5 #siteF5 #Folha #folhadesaopaulo #entretenimento

Uma publicação compartilhada por F5 da Folha (@sitef5) em

Na quinta-feira (22), o apresentador e o governador João Doria (PSDB) discutiram sobre o isolamento social e a briga entre o político e o presidente Jair Bolsonaro em torna da Coronavac, a vacina contra a Covid-19 desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan.
Durante entrevista do tucano ao programa Brasil Urgente, Datena perguntou por que o governador dizia que "o pior [da pandemia] já passou" e ainda assim brigava tanto pela vacina. O político retrucou e afirmou que Datena não era médico para discutir sobre o assunto e que deixava a questão para os especialistas do Centro de Contingência do Coronavírus estadual.

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