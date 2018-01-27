HOMENAGEM

'Daria alguns anos de vida para vê-la sem dor', diz Xuxa para mãe

A apresentadora publicou homenagem à sua mãe nesta sexta-feira, 26
Redação de A Gazeta

Publicado em 

Publicado em 26 de Janeiro de 2018 às 21:31

Xuxa e a mãe, Alda Crédito: Reprodução/TV Record
A apresentadora Xuxa Meneghel publicou uma bonita homenagem à sua mãe nesta sexta-feira, 26, em ocasião ao seu aniversário.
"Minha Aldinha hoje faz 81 anos. Tem alguns anos que minha Aldinha não pode mais nos beijar ou abraçar. Tem alguns anos que a minha guerreira tá fazendo de tudo pra ficar aqui com a gente. Tem alguns anos que eu me pergunto porque ela sofre tanto, já que só deu amor pra quem a conheceu. Tem alguns tantos anos que eu me pergunto o que eu fiz pra merecer a melhor mãe do mundo?", escreveu.
Em seguida, desabafou: "Tem alguns anos que peço um milagre. Te amo, e se pudesse daria alguns anos da minha vida pra vê-la sem dor, falando, abraçando, cantando Um Pequenino Grão de Areia".
Em seguida, a apresentadora publicou um vídeo em que canta a referida canção à mãe, em uma piscina, no fim do ano passado: "No Natal eu pude fazer o que ela sempre fez pra gente... Agarrar e cantar. Te amo, minha Aldinha".

