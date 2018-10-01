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Vitalidade

Danny DeVito afirma que nunca vai se aposentar

Ator, de 73 anos, declara que jamais sairá dos palcos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 out 2018 às 14:31

Publicado em 01 de Outubro de 2018 às 14:31

Danny DeVito declara que sente amor pelo que faz. Por isso, o ator, de 73 anos, garante que jamais irá parar de trabalhar. "Eu não vou me aposentar. Atores não... os atores se aposentam? Talvez eles façam. Eu nunca ouvi falar de um ator se aposentando", disse em entrevista à Associated Press.
. Crédito: Reprodução/Fan World
O veterano ator de Hollywood foi estrela praticamente de muitos filmes infantis dos anos 1980 e 1990, entre eles "Space Jam" e "Matilda". O ator também conta que adorava assistir animações quando era pequeno, como "Tom e Jerry" e todos os filmes da Warner Bros e desenhos da Disney.
DeVito disse que gosta de proporcionar prazer ao público jovem. "Fiz meia dúzia de filmes de animação. Principalmente filmes infantis. Os filmes que atraem as crianças e os adultos. Sim, eu gosto de dar às crianças um bom tempo e uma boa tarde no cinema", ressaltou.
Na semana passada, Danny De Vito ganhou um prêmio pelo conjunto da obra no Festival Internacional de Cinema de San Sebastian. Fonte: Associated Press.

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