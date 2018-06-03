Daniela Mercury quer Pabllo Vittar para presidente da República

Daniela Mercury Crédito: Reprodução/Instagram

"Acho que a gente tem que ter alguém LGBT pra presidente", a frase é de Daniela Mercury, dita na véspera da Parada LGBTQ+, neste sábado (2). A frase está num depoimento da cantora, casada com Malu Verçosa ao portal Uol, dizendo que há muito chão para percorrer em nome dos direitos da comunidade.

"A gente precisa de representantes no legislativo. Eu, por exemplo, acho que a gente tem que ter alguém LGBT pra presidente. Eu adoraria. Se não, a gente tem que ter bancadas importantes, com mais gente lutando pelos diretos humanos e por todos direitos da maioria da população brasileira", disse Daniela, que foi uma das atrações do Festival Milkshake e escolheu Pabllo Vittar para o cargo.

Ainda na apresentação, a baiana mostrou que os versos de "A Cor da Cidade", um de seus maiores hits, continua atual e com muito significado para a mesma, que a vê como um hino da diversidade. "A gente precisa criminalizar a homofobia, que é algo que ainda não conseguimos de forma clara na lei brasileira, e a gente precisa tirar a transexualidade da lista de doenças", declarou a esposa de Malu Verçosa ao portal, reforçando os altos índices de violência contra a comunidade LGBT.