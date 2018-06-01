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'Daniela Mercury é 'ingrata'', diz Mara Maravilha

Apresentadora alfinetou a cantora durante entrevista no YouTube

Publicado em 01 de Junho de 2018 às 18:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jun 2018 às 18:44
Mara Maravilha Crédito: Reprodução/Instagram @maramaravilhaoficial
A apresentadora Mara Maravilha alfinetou a cantora Daniela Mercury em entrevista ao canal de YouTube "Pingue-Pongue com Bonfá". "Tem uma cantora da Bahia... Ingrata, né... Quando eu fazia programa aqui, minha mãe vivia colocando ela, pedindo pro diretor colocar ela... Aí um dia ela encontrou comigo e fez que não me conheceu", relatou. Questionada sobre quem seria a pessoa, respondeu de forma indireta: "Uma Mercury aí qualquer."
Na sequência, Mara ainda fez questão de citar o comportamento de Ivete Sangalo, outra cantora baiana.
"A Ivete foi, e (eu) nem lembrava que um dia apresentei a Ivete no meu programa lá na TV Itapoan. A Ivete falou: 'Foi Mara que me apresentou e mandou eu cantar a música de Nikka Costa'. Aí ela falou que mandei ela cantar, chorar, se jogar no chão. Que falei: 'Não, você vai ganhar, também. A outra já ganhou e você vai ganhar'. Todo mundo tem que ganhar, né?"
"Enquanto umas são ingratas, outras vão e lembram coisas que a gente nem lembra, tá entendendo como a vida é? Tudo que você faz um dia volta pra você", encerrou.

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