Daniel Radcliffe surge com barba e descabelado e é comparado a Hagrid

21/03/2019 - Daniel Radcliffe como "Hagrid" Crédito: Reprodução/Instagram

Daniel Radcliffe, 29, conhecido por interpretar Harry Potter na saga de J. K. Rowling, surpreendeu os fãs ao publicar uma foto com barba e cabelos bem longos, além do rosto sujo.

A imagem foi compartilhada pelo perfil pessoal do ator no Instagram, ao qual apenas familiares e amigos mais próximos têm acesso, mas acabou repercutindo nas redes e Radcliffe chegou a ser comparado a Hagrid, de "Harry Potter".

Em fevereiro, Radcliffe "confirmou" que seria o próximo Wolverine na franquia do personagem da Marvel Comics.

Em um vídeo de perguntas e respostas interagindo com as pesquisas do Google, o ator respondeu à questão "Daniel Radcliffe é o próximo Wolverine?"