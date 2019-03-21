Daniel Radcliffe surge com barba e descabelado e é comparado a Hagrid

Daniel Radcliffe, 29, conhecido por interpretar Harry Potter na saga de J. K. Rowling, surpreendeu os fãs ao publicar uma foto com barba e cabelos bem longos, além do rosto sujo.
A imagem foi compartilhada pelo perfil pessoal do ator no Instagram, ao qual apenas familiares e amigos mais próximos têm acesso, mas acabou repercutindo nas redes e Radcliffe chegou a ser comparado a Hagrid, de "Harry Potter".
Em fevereiro, Radcliffe "confirmou" que seria o próximo Wolverine na franquia do personagem da Marvel Comics.
Em um vídeo de perguntas e respostas interagindo com as pesquisas do Google, o ator respondeu à questão "Daniel Radcliffe é o próximo Wolverine?"
A resposta veio em tom de brincadeira, mas foi positiva: "Haverá um filme novo do Wolverine que começa com Hugh Jackman indo tomar um banho quente. Quando ele sai de lá, sou eu. Então sim. Estou feliz em anunciar isso." A Marvel Studios ainda não se pronunciou sobre o assunto.