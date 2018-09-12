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SAUDADE

Daniel presta homenagem a João Paulo, que faria 58 anos: 'Você faz muita falta!'

Cantor publicou foto antiga da dupla nas redes sociais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 set 2018 às 17:04

Publicado em 12 de Setembro de 2018 às 17:04

Os cantores João Paulo e Daniel Crédito: Instagram/ @cantordaniel
O cantor sertanejo Daniel publicou uma homenagem ao amigo João Paulo, com quem fez dupla e lançou sucessos nos anos 1990. Nesta quarta-feira, 12, João Paulo completaria 58 anos de idade.
O parceiro de Daniel morreu em 12 de setembro de 1997, após um acidente de carro. Ele foi carbonizado após a BMW que dirigia ter capotado e explodido na Rodovia dos Bandeirantes, em São Paulo, por onde passava ao voltar de um show de São Caetano do Sul, indo em direção a Brotas, onde visitaria sua família.
No perfil oficial de Daniel no Twitter e no Instagram, a homenagem ao amigo: "Se você estivesse aqui com a gente, estaria com seus 58 anos! Hoje são 21 anos de sua ausência! Uma vida! Você faz muita falta cara! Saudades!", escreveu na legenda da foto que marca a história da amizade entre eles.
Os seguidores do cantor se emocionaram. "Me lembro da notícia do acidente que levou João Paulo... o tempo voou... bom lembrar daqueles que foram companheiros de jornada e deixam saudade", relembrou um fã.

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