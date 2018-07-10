Dani Boy, o 'Guguzinho', festeja nascimento do 1º filho

Você se lembra de Dani Boy, garoto conhecido como 'Guguzinho' que fez sucesso no SBT na virada dos anos 2000? Ele se tornou pai pela primeira vez na segunda-feira, 9.
Com 25 anos, Marcos Felippe Nunes contou a novidade no stories de seu Instagram.
"Tô passando só para agradecer o carinho de vocês, as mensagens pelo nascimento do meu filho, a coisa mais linda do mundo Pai babão como sempre, né? A gente ainda não pode postar foto ainda, mas em breve a gente posta pra vocês verem o quanto que ele é lindo", disse.
No começo de 2018, o E+ conversou com Dani e mostrou como está o garoto, que hoje em dia é cantor. Sua participação em programas do SBT chegou a parar na Justiça, e, anos depois, garante que chegou a recusar convites para participar de reality shows.
No fim do mês passado, Dani precisou cancelar um show na região do Tatuapé, em São Paulo, após o veículo em que ele e sua equipe estavam ter se envolvido em um acidente na rodovia Ayrton Senna.