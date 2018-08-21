Dançarina de Demi Lovato desabafa após ser acusada de fornecer drogas

Demi Lovato e sua dançarina, Dani Vitale, acusada de fornecer drogas para a cantora Crédito: Reprodução/Instagram @danivitale

Demi Lovato, Dani Vitale, tem sido alvo de ofensas após circular na internet á história de que ela fornecia drogas a cantora. Por conta disso, a dançarina fez uma publicação no Instagram com um longo texto negando as acusações e dizendo que ficou deprimida após as ofensas. A dançarina de, Dani Vitale, tem sido alvo de ofensas após circular na internet á história de que ela fornecia drogas a cantora. Por conta disso, afez uma publicação no Instagram com um longo texto negando as acusações e dizendo que ficou deprimida após as ofensas.

"Enquanto eu focava unicamente na sobrevivência de um ser humano, eu me coloquei de lado, como fazemos para aqueles que precisam de nós. Durante esse tempo, a circulação de uma notícia falsa na internet atingiu a minha vida, minha reputação, meu nome e tudo pelo que trabalhei", escreveu Dani no texto.

Demi foi internada às pressas no dia 24 de julho após uma

de oxicodona e fentanil. Antes disso, ela estava sóbria há seis anos, mas em junho lançou a música Sober, na qual pede desculpas por ter voltado ao vício.

drogas para a cantora. "Eu nunca toquei, nem mesmo vi drogas na minha vida inteira. Eu não uso drogas, e jamais iria encorajar ou fornecer drogas para alguém que eu amo. Eu não faço o que faço por atenção. Eu faço o que faço por amor, e o mundo tirou isso de mim. Pessoas que eu pensei que me amavam sumiram, as empresas pararam de responder e-mails e eu fiquei sozinha", contou. No texto, a dançarina diz que nunca deupara a cantora. "Eu nunca toquei, nem mesmo vi drogas na minha vida inteira. Eu não uso drogas, e jamais iria encorajar ou fornecer drogas para alguém que eu amo. Eu não faço o que faço por atenção. Eu faço o que faço por amor, e o mundo tirou isso de mim. Pessoas que eu pensei que me amavam sumiram, as empresas pararam de responder e-mails e eu fiquei sozinha", contou.

Ela disse que os rumores lhe fizeram muito mal e que houve noites em que ela "esperou não acordar no dia seguinte" e que não conseguia tomar banho, comer ou dormir direito. "Pela primeira vez na minha vida, eu estava testemunhando o quão doentes e perturbadas são muitas pessoas na internet", contou ela, que disse ter chegado a guardar o telefone em uma gaveta para não ler mais nada do que as pessoas estavam escrevendo nas redes sociais. "Fiquei com medo de abrir o olho ou sair da cama. Fiquei com séria depressão, medo, ansiedade, tristeza, raiva, nojo, e muito mais coisas que tenho sentido que não consigo nem descrever", afirmou.

"Essa narrativa falsa é muito prejudicial para a vida de pessoas inocentes, a minha inclusa. Nós somos tão rápidos para apontar o dedo, mesmo tendo zero fatos. Não estou escrevendo isso por pena ou simpatia. Escrevo isso para compartilhar a minha história de como isso me afeta e pesa. Escrevo para promover a paz e entender que está tudo bem em ficar triste, mas não está tudo bem praticar bullying com alguém com histórias falsas. Nossas palavras têm significado e consequências. Se você não tem nada de bom para dizer, não diga nada", concluiu.

Alguns dias depois da overdose, Demi compartilhou uma mensagem com os fãs em seu Instagram. "Quero agradecer a Deus por me manter viva e bem. Aos meus fãs, sou eternamente grata por todo o seu amor e apoio ao longo desta semana e além. Seus pensamentos e orações positivos me ajudaram a navegar por esses tempos difíceis", disse. "Agora eu preciso de tempo para me curar e focar na minha sobriedade e no caminho para a recuperação".