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Dakota Johnson divulga seu telefone para mulheres que já sofreram abuso

Atriz de '50 Tons de Cinza' fez a declaração durante festival de música em Nova York
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 out 2018 às 19:46

Publicado em 01 de Outubro de 2018 às 19:46

Dakota Johnson no filme Cinquenta Tons de Cinza Crédito: Divulgação
Dakota Johnson, famosa pela atuação em Cinquenta Tons de Cinza, participou do Global Citizen Festival em Nova York, nos Estados Unidos, no último sábado, 29. Durante o evento, surpreendendo a todos, a atriz divulgou o número de seu celular.
O objetivo é entrar em contato com pessoas que foram vítimas de abuso ou assédio sexual. Dakota Johnson afirma que tem uma equipe especializada auxiliando no projeto e pronta para ouvir o relato das pessoas.
"Este é meu número de telefone. Eu quero que vocês me liguem e contem suas histórias em uma mensagem de voz. Ou quero que me mandem uma mensagem no [email protected] e me contem o que você já passou como mulher ou menina", disse.

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