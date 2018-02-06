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Em São Paulo

Dado Dolabella é preso por não pagar pensão alimentícia

Polícia diz que ator, que já esteve preso no ano passado pelo mesmo motivo, deve R$ 196 mil de pensão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 fev 2018 às 13:03

Publicado em 06 de Fevereiro de 2018 às 13:03

Dado Dolabella é preso por não pagar pensão alimentícia Crédito: Reprodução/TV Globo
O ator Dado Dolabella foi preso pela Polícia Civil de São Paulo na noite desta segunda-feira (5). A Justiça do Rio de Janeiro expediu um mandado de prisão por falta de pagamento de pensão alimentícia. Ele deve R$ 196 mil do benefício e, se não pagar, pode ficar até dois meses na cadeia. 
Informações dão conta de que uma mulher teria denunciado o ator em uma delegacia da cidade e que Dado foi preso em um apartamento em Moema, bairro nobre da Zona Sul de São Paulo. 
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E não é a primeira vez que o artista sofre uma sanção por conta da falta desse pagamento a um dos filhos. Em agosto do ano passado ele já havia sido preso, mas conseguiu uma liminar na Justiça para não ficar na cadeia. 

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