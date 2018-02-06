Dado Dolabella é preso por não pagar pensão alimentícia

O ator Dado Dolabella foi preso pela Polícia Civil de São Paulo na noite desta segunda-feira (5). A Justiça do Rio de Janeiro expediu um mandado de prisão por falta de pagamento de pensão alimentícia. Ele deve R$ 196 mil do benefício e, se não pagar, pode ficar até dois meses na cadeia.
Informações dão conta de que uma mulher teria denunciado o ator em uma delegacia da cidade e que Dado foi preso em um apartamento em Moema, bairro nobre da Zona Sul de São Paulo.
E não é a primeira vez que o artista sofre uma sanção por conta da falta desse pagamento a um dos filhos. Em agosto do ano passado ele já havia sido preso, mas conseguiu uma liminar na Justiça para não ficar na cadeia.