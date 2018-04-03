Dado Dolabella deixará a prisão na próxima sexta-feira

Após 60 dias preso pelo não pagamento de pensão alimentícia, o ator Dado Dolabella vai deixar a prisão na próxima sexta-feira Crédito: Reprodução/Instagram @dadodolabella

O ator Dado Dolabella, preso em São Paulo desde o último dia 6 de fevereiro pelo não pagamento de dívida de pensão alimentícia, deixará a prisão nesta sexta-feira (6) quando acaba o prazo de 60 dias que a Justiça do Rio de Janeiro havia determinado para a sua detenção.

Segundo o portal UOL, que teve acesso ao processo, a 1ª Vara da Família da Barra da Tijuca determinou a prisão por 60 dias após Dado acumular uma dívida de R$ 196 mil em pensões alimentícias devidas ao filho que teve em relacionamento com a estudante Fabiana Vasconcelos Neves. Mesmo sem quitação da dívida, o Código de Processo Civil brasileiro determina que prisões nestes casos poderão ter no máximo 90 dias de duração.