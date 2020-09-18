Cuidadora de idosos do ES concorre no Miss Brasil Plus Size 2020

Letícia Panetto está a mil para competir nas etapas nacionais do Miss Brasil Plus Size 2020. Devido a pandemia da Covid-19, o concurso acontecerá de forma virtual e alguns Estados têm até mais de uma representante que vai concorrer ao título. No Espírito Santo, apenas a capixaba de João Neiva se candidatou.
Aos 31 anos, a cuidadora de idosos se prepara para passar pelas primeiras entrevistas e ações digitais que vão ajudá-la a ganhar destaque e passar para a próxima etapa. Ela disputa uma vaga com outras 32 candidatas em votação que acontece pelo Instagram e Facebook do concurso.
A votação popular segue até o dia 25 deste mês. Além dela, um júri técnico também irá deliberar. As classificadas seguem na disputa, que será encerrada em novembro deste ano com o anúncio das eleitas.
"É a primeira vez que tento um concurso assim. Fiquei sabendo por meio de uma amiga, que já foi Miss Plus Size, de Belo Horizonte. Ela veio passar alguns dias no Estado e acabamos conversando sobre o tema. E decidi apostar", conta Letícia.
Segundo a capixaba, sua preparação já conta com ações de cuidados na alimentação, beleza e comportamento - os prismas que geralmente regem quem é a vencedora da disputa.
"A experiência está sendo ótima e tenho aprendido muito. Miss não é só beleza, saber desfilar ou sorrir. É muito mais do que isso. É ser humana "
Segundo Letícia, as misses também estão tendo reuniões pela web para receberem orientações dos diretores nacionais. A cuidadora de idosos explica que, aos sábados, as meninas se reúnem e procuram trocar experiências e dicas para se aperfeiçoarem no desempenho. "Agora mesmo teremos algumas ações interativas que a organização nacional vai passar", adianta.
A capixaba fala que essas ações seriam como espécies de interações com os seguidores, pelas redes sociais, e seriam atitudes bem vistas pelos jurados do concurso, que elegem as candidatas por meio de votos, como sempre acontece neste tipo de competição. "Desta vez, a presença on-line será muito considerada. Grande parte das etapas, até por isso, será virtual", conclui.