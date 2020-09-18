Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Prova da beleza

Cuidadora de idosos do ES concorre no Miss Brasil Plus Size 2020

Por pandemia do coronavírus, concurso será virtual e modelos serão selecionadas por meio de entrevistas e ações digitais

Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 07:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 set 2020 às 07:47
Cuidadora de idosos de João Neiva (ES), Letícia Panetto concorre no Miss Brasil Plus Size 2020
Cuidadora de idosos de João Neiva (ES), Letícia Panetto concorre no Miss Brasil Plus Size 2020 Crédito: Jean Bertordo
Letícia Panetto está a mil para competir nas etapas nacionais do Miss Brasil Plus Size 2020. Devido a pandemia da Covid-19, o concurso acontecerá de forma virtual e alguns Estados têm até mais de uma representante que vai concorrer ao título. No Espírito Santo, apenas a capixaba de João Neiva se candidatou.
Aos 31 anos, a cuidadora de idosos se prepara para passar pelas primeiras entrevistas e ações digitais que vão ajudá-la a ganhar destaque e passar para a próxima etapa. Ela disputa uma vaga com outras 32 candidatas em votação que acontece pelo Instagram e Facebook do concurso.
A votação popular segue até o dia 25 deste mês. Além dela, um júri técnico também irá deliberar. As classificadas seguem na disputa, que será encerrada em novembro deste ano com o anúncio das eleitas.
Cuidadora de idosos de João Neiva (ES), Letícia Panetto concorre no Miss Brasil Plus Size 2020
Cuidadora de idosos de João Neiva (ES), Letícia Panetto concorre no Miss Brasil Plus Size 2020 Crédito: Jean Bertordo
"É a primeira vez que tento um concurso assim. Fiquei sabendo por meio de uma amiga, que já foi Miss Plus Size, de Belo Horizonte. Ela veio passar alguns dias no Estado e acabamos conversando sobre o tema. E decidi apostar", conta Letícia.
Segundo a capixaba, sua preparação já conta com ações de cuidados na alimentação, beleza e comportamento - os prismas que geralmente regem quem é a vencedora da disputa.
"A experiência está sendo ótima e tenho aprendido muito. Miss não é só beleza, saber desfilar ou sorrir. É muito mais do que isso. É ser humana "
Letícia Panetto - Cuidadora de idosos
Segundo Letícia, as misses também estão tendo reuniões pela web para receberem orientações dos diretores nacionais. A cuidadora de idosos explica que, aos sábados, as meninas se reúnem e procuram trocar experiências e dicas para se aperfeiçoarem no desempenho. "Agora mesmo teremos algumas ações interativas que a organização nacional vai passar", adianta.

Veja Também

Ariane Colombo: a Miss Espírito Santo que era amiga de Hebe Camargo

Saiba quem são as misses ES Mini, Mirim, Juvenil e Teen 2020

Capixaba é eleita menina mais bonita do mundo na Europa

A capixaba fala que essas ações seriam como espécies de interações com os seguidores, pelas redes sociais, e seriam atitudes bem vistas pelos jurados do concurso, que elegem as candidatas por meio de votos, como sempre acontece neste tipo de competição. "Desta vez, a presença on-line será muito considerada. Grande parte das etapas, até por isso, será virtual", conclui.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Augusto Cury diz que, se eleito presidente, pode acabar com a fome mundial e mediar guerra de Putin e Zelensky: 'Sou especialista em pacificação'
Imagem de destaque
Palantir: por que o crescimento do poder global da empresa de IA causa preocupação?
Sede do STF
Os ministros do STF e os abusos de poder

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados