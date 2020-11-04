Corpo do ator Tom Veiga, o Louro José, é velado em São Paulo em cerimônia privada

Ator Tom Veiga, interprete do Louro José, será enterrado na terça-feira (03) Crédito: Foto montagem com imagens da Rede Globo

O corpo de Tom Veiga, que por anos deu vida ao Louro José no programa Mais Você (Globo), chegou na manhã desta quarta-feira (4) à capital paulista, onde será sepultado em cerimônia apenas para amigos e parentes no Cemitério do Horto, na zona norte da cidade.

O corpo de Veiga deverá ser velado a partir das 14h e enterrado às 15h, tendo sido velado também no Rio de Janeiro, na terça (3). Em São Paulo, a cerimônia vai seguir protocolos de segurança contra a pandemia, com apenas dez pessoas por vez no local, sempre de máscara.

Veiga foi encontrado morto no domingo (1º), em sua casa na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Ele tinha 47 anos e deixou quatro filhos. Segundo laudo do IML (Instituto Médico Legal), o ator foi vítima de um AVC (Acidente Vascular Cerebral) hemorrágico provocado por um aneurisma.

Louro José foi idealizado em 1996 por Ana Maria Braga. Na época, ela apresentava o Note e Anote, na Record, e ele era assistente de estúdio do programa. Ana Maria testou diversas pessoas de sua equipe na manipulação do boneco, mas Tom Veiga se destacou e ficou no papel.