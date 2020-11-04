Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Luto

Corpo do ator Tom Veiga, o Louro José, é velado em São Paulo em cerimônia privada

Artista foi encontrado morto no último domingo, no Rio de Janeiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2020 às 15:50

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 15:50

Ator Tom Veiga e, ao seu lado, Louro José
Ator Tom Veiga, interprete do Louro José, será enterrado na terça-feira (03) Crédito: Foto montagem com imagens da Rede Globo
O corpo de Tom Veiga, que por anos deu vida ao Louro José no programa Mais Você (Globo), chegou na manhã desta quarta-feira (4) à capital paulista, onde será sepultado em cerimônia apenas para amigos e parentes no Cemitério do Horto, na zona norte da cidade.
O corpo de Veiga deverá ser velado a partir das 14h e enterrado às 15h, tendo sido velado também no Rio de Janeiro, na terça (3). Em São Paulo, a cerimônia vai seguir protocolos de segurança contra a pandemia, com apenas dez pessoas por vez no local, sempre de máscara.
Veiga foi encontrado morto no domingo (1º), em sua casa na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Ele tinha 47 anos e deixou quatro filhos. Segundo laudo do IML (Instituto Médico Legal), o ator foi vítima de um AVC (Acidente Vascular Cerebral) hemorrágico provocado por um aneurisma.
Louro José foi idealizado em 1996 por Ana Maria Braga. Na época, ela apresentava o Note e Anote, na Record, e ele era assistente de estúdio do programa. Ana Maria testou diversas pessoas de sua equipe na manipulação do boneco, mas Tom Veiga se destacou e ficou no papel.
Ana Maria Braga voltou a homenagear o companheiro no programa desta quarta-feira, bem como alguns jornalistas da Globo: os apresentadores do Bom Dia Brasil, Chico Pinheiro e Ana Paula Araújo, dentre outros. Eles recordaram inclusive a participação de Louro José no final do jornal, que antecede o Mais Você.

Veja Também

Ex-mulher de Tom Veiga diz que os dois planejavam reatar o casamento

Sonia Abrão rebate críticas por cobertura da morte de Tom Veiga, o Louro José

Em homenagem, Tom Veiga lembra Ana Maria atropelada por carro da Ufes

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Câmara do ES abre concurso público com salário de até R$ 8,3 mil
Imagem de destaque
O 'pulo do gato": por que esperar pelos juros baixos pode custar caro
Imagem de destaque
Navios que não chegam: omissão de escala passa a ser objeto de responsabilização

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados