Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
50 minutos de cortejo

Corpo de Gugu Liberato chega a cemitério após cortejo

Apresentador Gugu Liberato já está em cemitério do Morumbi, em São Paulo, após velório na Assembleia Legislativa de São Paulo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2019 às 12:40

Publicado em 29 de Novembro de 2019 às 12:40

  Crédito: RENATO S. CERQUEIRA/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
corpo de Gugu Liberato chegou ao Cemitério Gethsêmani, no Morumbi, em São Paulo, por volta das 11h15 desta sexta (29), depois de um cortejo que durou cerca de 50 minutos pelas ruas da capital paulista. Os fãs percorreram o mesmo trajeto batendo palmas para o apresentador, que morreu vítima de uma tragédia em sua mansão nos Estados Unidos. 
Gugu saiu em um carro do Corpo de Bombeiros por volta das 10h25 da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) e os familiares seguiram o cortejo em carreata. 

Veja Também

Geisy Arruda faz rabanada com Kid Bengala em casa pornô

Tiago Iorc surge sem camisa exibindo corpão e fãs vão à loucura

Datena compara morte de Gugu à tragédia de Ayrton Senna

O corpo do apresentador foi velado desde a manhã desta quinta (28) na Alesp, onde recebeu as últimas homenagens de amigos e colegas de trabalho, assim como da família. A mãe de Gugu, dona Maria do Céu, de 90 anos, chegou de cadeira de rodas ao local e foi amparada pelos mais chegados
> Mãe de Gugu se emociona e chega de cadeira de rodas a velório

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados