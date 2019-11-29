Corpo de Gugu Liberato chega a cemitério após cortejo

O corpo de Gugu Liberato chegou ao Cemitério Gethsêmani, no Morumbi, em São Paulo, por volta das 11h15 desta sexta (29), depois de um cortejo que durou cerca de 50 minutos pelas ruas da capital paulista. Os fãs percorreram o mesmo trajeto batendo palmas para o apresentador, que morreu vítima de uma tragédia em sua mansão nos Estados Unidos.
Gugu saiu em um carro do Corpo de Bombeiros por volta das 10h25 da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) e os familiares seguiram o cortejo em carreata.
O corpo do apresentador foi velado desde a manhã desta quinta (28) na Alesp, onde recebeu as últimas homenagens de amigos e colegas de trabalho, assim como da família. A mãe de Gugu, dona Maria do Céu, de 90 anos, chegou de cadeira de rodas ao local e foi amparada pelos mais chegados.