Coronavírus: 'Riverdale' suspende produção após membro da equipe ter contato com infectado

Cena da série Riverdale Crédito: Divulgação

A produção da quarta temporada de "Riverdale" foi interrompida após um membro da equipe da série ter tido contato com uma pessoa que tem o novo coronavírus. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (11) pelo site da revista Entertainment Weekly.

"Fomos informados de que um membro da equipe de 'Riverdale', que é produzido em Vancouver, entrou recentemente em contato com uma pessoa que testou positivo para covid-19", disse a Warner Bros. Television, responsável pela produção, em comunicado.

"O membro da equipe está atualmente recebendo avaliação médica. Estamos trabalhando em estreita colaboração com as autoridades e agências de saúde em Vancouver para identificar e entrar em contato com todos os indivíduos que possam ter entrado em contato direto com o membro da nossa equipe", informou a nota.

Ainda segundo a Warner Bros., todas as precauções para proteger todos os que trabalham em produções da empresa ao redor do mundo estão sendo tomadas. "Por muita cautela, a produção de Riverdale está atualmente suspensa", conclui o comunicado.

Nesta quarta-feira, o ator Tom Hanks, 63, anunciou que ele e a mulher, Rita, estão com coronavírus. O casal está na Austrália, onde ele deveria começar a gravar filme sobre a vida de Elvis Presley. A produção também é da Warner Bros.

Eventos ao redor do mundo estão sendo suspensos ou adiados por conta da pandemia de coronavírus, como a temporada da NBA, e o festival de música Coachella, que foi adiado de abril para outubro.

A doença vem preocupando outras celebridades. Sempre viajando, muitas delas decidiram compartilhar sua proteção contra a doença nas redes sociais.

A modelo Naomi Campbell, 49, chamou atenção de muitos internautas ao publicar fotos em que aparece com uma vestimenta diferenciada. De macacão, luvas e máscara facial, a modelo disparou mensagens como: "Segurança primeiro" e "Não esqueça das luvas", em suas redes.

A socialite Kim Kardashian, 39, também mostrou seu kit de proteção através dos stories. Já a atriz Selena Gomez compartilhou um foto em que aparece de máscara no aeroporto de Chicago (EUA). O novo coronavírus está em no mundo com a sua disseminação por mais de cem países, em todos os continentes.

NO BRASIL

O Brasil já soma 69 casos confirmados do novo coronavírus. À tarde o Ministério da Saúde confirmou 52 casos. No final da tarde, a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia confirmou um novo caso. E à noite o Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, divulgou a confirmação de 16 novos casos.

Entre as novas confirmações do Ministério da Saúde, 11 ocorreram em São Paulo, cinco no Rio de Janeiro, uma no Rio Grande do Sul e outra no Distrito Federal.

Com a atualização, ao menos sete estados e o Distrito Federal já têm registros do covid-19. O maior número ocorre em São Paulo, onde há 30 casos confirmados até o momento.

Nos Estados Unidos, Donald Trump afirmou que vai suspender por 30 dias, a partir de sexta (13), todas as viagens da Europa (com exceção do Reino Unido) que tenham os EUA como destino a fim de restringir o espalhamento do coronavírus. O presidente americano falou à nação em discurso na noite desta quarta (11).