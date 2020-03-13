Coronavírus: Anitta diz que gostaria de estar confinada no 'BBB 20'

A cantora Anitta Crédito: Reprodução/Instagram @anitta

"Porque eles não sabem dessa história de coronavírus, eles não estão vivendo esse inferno que todo mundo está fazendo a gente viver: o tempo inteiro falando disso, botando medo nos outros. Os participantes do BBB estão lá, não estão sabendo que isso está acontecendo, não estão recebendo essas 700 mensagens que a gente está recebendo. Mal sabem eles que quando entraram estavam se livrando desse estresse", disse ela, em uma série de vídeos postados no Stories do seu Instagram.

Na sequência, a cantora começou a imaginar um cenário de filme de ficção científica, em que toda a população é dizimada pela doença, e só sobram no mundo os brothers.

"Já pensou acaba todo mundo e só fica o povo que foi para o BBB? Como é que eles iam descobrir? Começa a parar de entrar no ar, de receber comida. Vão ficar pensando: o que aconteceu? Iam ficar pensando que é um teste", afirmou.

Na sequência da história, que ela mesma definiu como uma "viagem", Anitta disse que não teria nem internet para os brothers pesquisarem sobre o que aconteceu. Eles teriam que procurar jornais nas ruas para conseguir entender o que era a doença.