Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Fugir da contaminação

Coronavírus: Anitta diz que gostaria de estar confinada no 'BBB 20'

Cantora brinca que vai se inscrever no próximo BBB para ficar protegida
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mar 2020 às 08:00

Publicado em 13 de Março de 2020 às 08:00

A cantora Anitta Crédito: Reprodução/Instagram @anitta
De férias nas Ilhas Maldivas, Anitta, 26, afirmou nesta quinta-feira (12) que gostaria de estar confinada no Big Brother Brasil 20 para fugir do inferno do coronavírus.
"Porque eles não sabem dessa história de coronavírus, eles não estão vivendo esse inferno que todo mundo está fazendo a gente viver: o tempo inteiro falando disso, botando medo nos outros. Os participantes do BBB estão lá, não estão sabendo que isso está acontecendo, não estão recebendo essas 700 mensagens que a gente está recebendo. Mal sabem eles que quando entraram estavam se livrando desse estresse", disse ela, em uma série de vídeos postados no Stories do seu Instagram.
Na sequência, a cantora começou a imaginar um cenário de filme de ficção científica, em que toda a população é dizimada pela doença, e só sobram no mundo os brothers.
"Já pensou acaba todo mundo e só fica o povo que foi para o BBB? Como é que eles iam descobrir? Começa a parar de entrar no ar, de receber comida. Vão ficar pensando: o que aconteceu? Iam ficar pensando que é um teste", afirmou.

Veja Também

"BBB 20": Prior é o novo líder após prova de resistência

Coronavírus: Boninho desiste de entrar no "BBB 20" com Gagliasso

Ex-garota de programa que estampou outdoor na 3ª Ponte vira costureira

Na sequência da história, que ela mesma definiu como uma "viagem", Anitta disse que não teria nem internet para os brothers pesquisarem sobre o que aconteceu. Eles teriam que procurar jornais nas ruas para conseguir entender o que era a doença.
"E iam ter que repovoar o mundão", disse. Diante desse quadro apocalíptico, a cantora brincou que vai se inscrever para o próximo BBB para garantir a sua sobrevivência. "Porque do jeito que o mundo está, o próximo BBB vai ser um negócio que todo o mundo vira zumbi. Eu vou estar lá dentro protegida. Mal sabem eles desse babado", disse.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Após acordo de paz fracassar, Trump ameaça 'bloquear' Estreito de Ormuz e Irã fala em resposta 'severa'
Imagem BBC Brasil
O cofre nos EUA que guarda toneladas de barras de ouro de vários países – e por que europeus querem tirá-las de lá
Público se reúne horas antes do show no Estádio Kleber Andrade, com camisas e adereços da banda, à espera da apresentação das 20h.
Fãs do Guns N' Roses chegam ao Kleber Andrade na expectativa de um grande show

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados