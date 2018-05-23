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MERCADO

Convidados vendem lembrancinhas do casamento real na internet

Um dos kits distribuídos aos convidados recebeu oferta de R$ 106 mil em leilão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mai 2018 às 16:07

Publicado em 23 de Maio de 2018 às 16:07

Palácio de Kesington divulga fotos oficiais do casamento real Crédito: (Foto: Reprodução/Instagram)
Convidados do casamento real do príncipe Harry com Meghan Markle, ocorrido no último sábado, 19, estão vendendo o kit de lembrancinhas da cerimônia pela internet. Um dos itens disponíveis num site de leilões alcançou 21,4 mil libras esterlinas (cerca de R$ 106 mil) no momento de publicação desta matéria.
As sacolas com as iniciais do casal foram distribuídas entre os 1.200 convidados que tiveram de assistir à cerimônia nas mesas dispostas no lado de fora da St Georges Chapel em Windsor, na Inglaterra.
De acordo com o programa norte-americano The Today Show, da emissora NBC, o kit incluía uma carta de agradecimento do casal, uma garrafa de água, um chocolate em formato de moeda, uma lata de biscoitos amanteigados, um ímã comemorativo e um vale desconto de 20% na loja de presentes do castelo de Windsor.

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