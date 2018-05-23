Convidados vendem lembrancinhas do casamento real na internet

As sacolas com as iniciais do casal foram distribuídas entre os 1.200 convidados que tiveram de assistir à cerimônia nas mesas dispostas no lado de fora da St Georges Chapel em Windsor, na Inglaterra.

De acordo com o programa norte-americano The Today Show, da emissora NBC, o kit incluía uma carta de agradecimento do casal, uma garrafa de água, um chocolate em formato de moeda, uma lata de biscoitos amanteigados, um ímã comemorativo e um vale desconto de 20% na loja de presentes do castelo de Windsor.