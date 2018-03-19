Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
DESABAFO

'Conheci o inferno', relata MC Carol sobre sua adolescência

Funkeira fez relato sobre sua vida nas redes sociais e levantou reflexão sobre diferenças sociais

Publicado em 19 de Março de 2018 às 16:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2018 às 16:16
MC Carol Crédito: Fernando Schlaepfer
No último sábado, 17, MC Carol fez um relato em uma rede social sobre a vida dela e levantou uma reflexão sobre diferenças sociais e criminalidade. Até por volta das 12h desta segunda-feira, 19, a publicação tinha mais de 12 mil compartilhamentos e 38 mil reações.
"Eu conheci o inferno", iniciou a funkeira, que disse ter optado pelo álcool ainda na adolescência depois de terem oferecido drogas para ela consumir e vender.
>> Leia mais notícias de Famosos
"Com 15 anos, eu não tinha vontade de ver o Sol, eu acordava já era noite, eu bebia como se fosse refeições e quando eu ia na rua fazer um bico, eu via crianças felizes com seus pais, subindo (saindo) da escola enquanto eu estava bêbada e com fome, eu via pessoas jogando pedaço de pão fora que eu queria comer", escreveu.
A cantora afirma que o funk foi sua salvação e, buscando ajudar outras pessoas, diz que costuma levar crianças da rua para a casa dela a fim de compartilhar suas experiências e conhecer a história do outro. Ela lembra de um menino negro, de 13 anos, que trabalhava nas ruas para ajudar a mãe e os irmãos e, por isso, não ia à escola.
"Ele estava no lugar errado, na hora errada, não estava armado, ele foi morto", conta. "Como tirar o ódio do coração dessas crianças, que perderam seus irmãos, primos, amigos, tios, pais e até mães?", questionou a cantora.
Ao falar das condições que geralmente levam as pessoas da periferia à criminalidade, MC Carol abordou as diferenças sociais e comentou que "nem todos os meninos e meninas, idosos e idosas de rua usam droga". "Essas pessoas querem fazer faculdade também, igual a você, querem uma casa, uma família, querem almoçar e jantar", escreveu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Panqueca americana
Receita de panqueca americana fofinha: confira o passo a passo
Imagem de destaque
Atentado com explosivos deixa ao menos 13 mortos na Colômbia
Imagem de destaque
Quem é o suspeito de ataque em jantar com Trump

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados