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Conheça Hailey Baldwin, modelo meio brasileira e namorada de Justin Bieber

Top de 21 anos é filha do ator Stephen Baldwin com a brasileira Kennya Baldwin

Publicado em 06 de Julho de 2018 às 18:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jul 2018 às 18:58
Nas últimas semanas, o cantor Justin Bieber está sempre acompanhado de sua nova namorada, Hailey Baldwin. Filha do ator Stephen Baldwin (e sobrinha de Alec) com a designer brasileira Kennya Baldwin, a jovem de 21 anos é velha conhecida dos fashionistas.
Hailey é modelo e já apareceu na capa das revistas como Elle, L'Officiel e Vogue (inclusive da edição brasileira da publicação) e já trabalhou paras marcas como Moschino, Guess, Carolina Herrera e Tommy Hilfiger, grife da qual é fidéle e que a trouxe para um visita ao Brasil em 2015. Mas o sucesso dela é mesmo nas redes sociais.
Hailey possui 12,5 milhões de seguidores no Instagram. A título de comparação, Gisele Bündchen tem 14,7 milhões e Adriana Lima 11,7 milhões. Ela faz o estilo "garota normal", só que mais glamurosa e cool. Na rede social, Hailey posta fotos do seu dia a dia, como tomando uma taça de vinho na banheira, e também editoriais supermontados de revistas.
Carismática, ela sempre reforça sua relação com o Brasil, mostrando que é apaixonada por pão de queijo, refrigerante de guaraná e feijoada. Para lembrar sua ascendência, ela tem "Minas Gerais", Estado onde nasceu sua avó materna, tatuado em seu tornozelo. Em mais de uma oportunidade, ela mostrou que estava torcendo para a seleção brasileira na Copa do Mundo.
O ditado "diga-me com quem andas e te direi quem és" serve muito bem para a menina - já que é melhor amigas das tops e igualmente Instamodels Bella Hadid e Kendall Jenner, com quem viaja o mundo e compartilha fotos dignas de publicações de moda nas redes sociais.
Seu estilo também segue a vibe descomplicada. Ela costuma misturar elementos da moda masculina como moletons e tênis com peças sensuais, de vinil ou bem curtas. Ela é uma aficionada por jaquetas oversized, botas sem salto, peças jeans e tops cropped. Tipo uma menina comum, só que famosa.

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