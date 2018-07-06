Conheça Hailey Baldwin, modelo meio brasileira e namorada de Justin Bieber

Nas últimas semanas, o cantor Justin Bieber está sempre acompanhado de sua nova namorada, Hailey Baldwin. Filha do ator Stephen Baldwin (e sobrinha de Alec) com a designer brasileira Kennya Baldwin, a jovem de 21 anos é velha conhecida dos fashionistas.

Hailey é modelo e já apareceu na capa das revistas como Elle, L'Officiel e Vogue (inclusive da edição brasileira da publicação) e já trabalhou paras marcas como Moschino, Guess, Carolina Herrera e Tommy Hilfiger, grife da qual é fidéle e que a trouxe para um visita ao Brasil em 2015. Mas o sucesso dela é mesmo nas redes sociais.

Hailey possui 12,5 milhões de seguidores no Instagram. A título de comparação, Gisele Bündchen tem 14,7 milhões e Adriana Lima 11,7 milhões. Ela faz o estilo "garota normal", só que mais glamurosa e cool. Na rede social, Hailey posta fotos do seu dia a dia, como tomando uma taça de vinho na banheira, e também editoriais supermontados de revistas.

Carismática, ela sempre reforça sua relação com o Brasil, mostrando que é apaixonada por pão de queijo, refrigerante de guaraná e feijoada. Para lembrar sua ascendência, ela tem "Minas Gerais", Estado onde nasceu sua avó materna, tatuado em seu tornozelo. Em mais de uma oportunidade, ela mostrou que estava torcendo para a seleção brasileira na Copa do Mundo.

O ditado "diga-me com quem andas e te direi quem és" serve muito bem para a menina - já que é melhor amigas das tops e igualmente Instamodels Bella Hadid e Kendall Jenner, com quem viaja o mundo e compartilha fotos dignas de publicações de moda nas redes sociais.