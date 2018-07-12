Como Kylie Jenner irá se tornar a mais jovem bilionária da história

Kylie Jenner com a filha Stormi Webber Crédito: Instagram/Kylie Jenner

Se você acessa a internet com frequência, tem uma conta no Instagram ou está ligado no mundo das celebridades norte-americanas, com certeza já ouviu falar nas irmãs Kardashian/Jenner. Mas, se você não está tão ligado assim nesse mundo, talvez seja hora de prestar atenção nelas: Aos 20 anos, Kylie Jenner, a caçula da família, está prestes a se tornar a bilionária (por mérito próprio) mais jovem da história e está na capa da revista Forbes de agosto.

Mas como ela chegou lá? Construindo um império no mundo da beleza, a Kylie Cosmetics. Kylie é a filha mais nova da empresária Kris e Caitlyn Jenner e cresceu em frente às câmeras do reality show Kepping Up With The Kardashians, que estreou quando ela tinha apenas 10 anos.

Enquanto as irmãs mais velhas (Kourtney, Kim e Khloé) tinham os seus próprios dramas pessoais, as caçulas eram vistas como um ponto cômico do programa e, aos poucos, foram se tornando referência entre o público jovem. Kendall, que é dois anos mais velha, decidiu apostar na carreira de modelo, enquanto Kylie ficou à deriva sem ter um nicho só seu, e era apenas reconhecida pelo público adolescente por ter uma conta no Tumblr.