Como Kylie Jenner irá se tornar a mais jovem bilionária da história

Se você acessa a internet com frequência, tem uma conta no Instagram ou está ligado no mundo das celebridades norte-americanas, com certeza já ouviu falar nas irmãs Kardashian/Jenner. Mas, se você não está tão ligado assim nesse mundo, talvez seja hora de prestar atenção nelas: Aos 20 anos, Kylie Jenner, a caçula da família, está prestes a se tornar a bilionária (por mérito próprio) mais jovem da história e está na capa da revista Forbes de agosto.
Mas como ela chegou lá? Construindo um império no mundo da beleza, a Kylie Cosmetics. Kylie é a filha mais nova da empresária Kris e Caitlyn Jenner e cresceu em frente às câmeras do reality show Kepping Up With The Kardashians, que estreou quando ela tinha apenas 10 anos.
Enquanto as irmãs mais velhas (Kourtney, Kim e Khloé) tinham os seus próprios dramas pessoais, as caçulas eram vistas como um ponto cômico do programa e, aos poucos, foram se tornando referência entre o público jovem. Kendall, que é dois anos mais velha, decidiu apostar na carreira de modelo, enquanto Kylie ficou à deriva sem ter um nicho só seu, e era apenas reconhecida pelo público adolescente por ter uma conta no Tumblr.
O ponto de virada para Kylie foi em 2014, quando começou a aparecer com os lábios mais inchados. Nesta época, ela já era ícone fashion e seu cabelo azul piscina era copiado por jovens de todo o mundo. A princípio, ela atribuiu a mudança no visual a o truque de desenhar com um lápis de boca o contorno dos lábios para fora. O lápis Whirl e o batom Faux, ambos da MAC, esgotaram no mundo inteiro após ela contar que estes eram seus favoritos. Anos depois, ela admitiu que fazia preenchimento nos lábios, que eram sua maior insegurança, mas a fama já estava criada.