Com veto de Paula, primeiro paredão do 'BBB 18' é duplo

Começou, como bem classificou o Gshow, o TPP (tensão pré-paredão) na casa do "Big Brother Brasil 18". É que na noite desde domingo (28) já foi formado o primeiro paredão do reality, que deveria ter sido triplo, mas, com o veto de Paula, acabou ficando como duplo.
Isso porque o líder Mahmoud primeiro se desculpou por indicar Ana Paula e em seguida indicou Mara, que logo foi se defender da eliminação.
Pelos outros votos, a casa escolheu Jéssica para se juntas às duas, mas a sister Paula usou o seu Poder do Veto. Resumo: Ana Paula enfrenta Mara no primeiro paredão do "BBB 18".
