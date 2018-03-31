Com saudade, Lucas se declara à ex-noiva: 'Falhei com você'

Lucas Fernandes, ex-brother do BBB18, publicou mais um clique com a ex-noiva, Ana Lúcia Vilela, e escreveu uma declaração à moça em seu Instagram, na madrugada de sábado (31). O ex-casal viu a relação ser abalada - e chegar ao fim - por conta do envolvimento de Lucas com a sister Jéssica Mueller, que ainda permanece confinada na "casa mais vigiada do Brasil".
"Fui mexer nas minhas fotos e esta me apareceu... Há exatos seis anos nós tirávamos esta foto. Isso foi no dia que eu cheguei na Coreia do Sul, vindo de Nova Iorque. Larguei tudo que tinha, peguei um avião e fui te encontrar! Meu Deus eu não conseguia descrever a felicidade estava sentindo. Éramos tão novinhos e tão cheio de sonhos! Me lembro o quanto ficava te olhando e não acreditando que estava ao teu lado. Foram tantos países juntos, tantas aventuras, tantas histórias... Sim, fomos parceiros fortes!", escreveu o empresário cearense.
"Você lembra do nosso primeiro jantar juntos, naquele restaurante italiano? Lembra da gente preocupado com o valor da conta? (risos) Não tínhamos dinheiro algum no bolso mas éramos muito felizes! Como sinto sua falta... Infelizmente não cumprirei a promessa que fiz de ficar contigo até o fim, falhei com você... Mas a de te amar pra sempre, essa eu vou!", legendou Lucas.