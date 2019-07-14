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Agenda lotada

Com postagens, Sandy e Júnior celebram estreia da turnê "Nossa História"

A procura foi tão grande pelos shows que os irmãos anunciaram duas apresentações extras para atender a demanda

Publicado em 

14 jul 2019 às 20:47

Publicado em 14 de Julho de 2019 às 20:47

Sandy e Junior fazem primeiro show da turnê "Nossa História" nesta sexta-feira (12) Crédito: Reprodução/Instagram
Os irmãos Sandy e Júnior expressaram gratidão em suas redes sociais após o retorno aos palcos, depois de um hiato de 12 anos. "Sobre ontem à noite, ainda sem palavras. Gratidão, Recife! Vem, Salvador!!!!", postou Sandy, seguida pela irmão: "Que energia incrível recebemos de vocês, Recife!!! Obrigado por estarem com a gente nesse momento tão especial!!! Foi lindo demais!!!".
Após a estreia da turnê "Nossa História", na noite de sexta (12) em Recife (PE), Sandy e Júnior seguiram com a agenda e realizaram o segundo show, mas desta vez em Salvador (BA). Daniela Mercury e Fernanda Paes Leme foram alguns dos famosos que conferiram a perfomance na capital baiana.
Os fãs, mais uma vez, entoaram em coro todas as músicas do setlist da apresentação, que reuniu hits famosos como "Dig-Dig-Joy", "A Lenda", "Vamo Pulá".
Além de Recife e Salvador, estão na lista passagens pelas principais cidades do país até outubro (confira agenda ao final do texto), como Fortaleza (CE), Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ). Em São Paulo, Sandy e Junior se apresentam nos dias 24 e 25 de agosto e nas datas de 12 e 13 de outubro, sempre no estádio do Palmeiras. 
Em março, após encerradas as vendas de ingressos pela internet, foram anunciados dois shows extras, um em São Paulo e outro no Rio, para atender a demanda. 
Os irmãos até lançaram um aplicativo para ajudar os fãs a chegarem aos shows e também a ter uma experiência diferente durante as apresentações pelo Brasil.

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