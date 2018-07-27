Virou duas cadeiras

Com música de Zezé Di Camargo, capixaba passa de fase no 'The Voice'

Edson Carlos virou duas cadeiras e decidiu ficar no time de Ivete

Publicado em 27 de Julho de 2018 às 11:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jul 2018 às 11:53
Com música de Zezé Di Camargo, capixaba Edson Calos passa de fase no "The Voice" Crédito: Reprodução/TV Globo
Edson Carlos, de 32 anos, saiu de Vitória, no Espírito Santo, para dominar a cena do palco do The Voice Brasil, na noite desta quinta-feira (26). O capixaba, que é o primeiro a aparecer nesta edição do programa da TV Globo, cantou "Se For Pra Judiar", de Zezé Di Camargo e Luciano, e fez Ivete Sangalo e Carlinhos Brown virarem as cadeiras. O baiano, inclusive, usou o botão do bloqueio para tirar Michel Teló da disputa pela voz. 
"Eu acho injusto um negócio desse", brincou Teló, pouco antes de Brown revelar que foi ele quem havia bolado o plano. "O cara é muito bom, ele está cantando em um estilo que é próximo ao teu. Esse botão só tem graça bloquear quando o cara quer muito o candidato", justificou Carlinhos. 
O capixaba, então, ficou com a tarefa de escolher para qual time iria querer ir: "Pois é... Eu queria o Teló, mas infelizmente ele abandonou". Ivete, em seguida, respondeu: "Olha lá o que vai dizer, Edson. 'Eu queria o Teló, mas só sobrou esses dois fuleiros", brincou. Por fim, ele escolheu a baiana para treiná-lo para as próximas fases. 

