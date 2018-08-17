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SAÚDE

Com hérnia de disco, Anitta faz show acompanhada de fisioterapeuta

O problema de saúde foi revelado pela própria cantora, no perfil oficial dela no Instragram

Publicado em 17 de Agosto de 2018 às 17:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 ago 2018 às 17:07
Anitta está com hérnia de disco Crédito: Reprodução/Instagram @anitta
As coreografias de Anitta devem ficar menos intensas a partir de agora. A cantora foi diagnosticada com hérnia de disco, que ocorre quando parte de um disco intervertebral sai da posição e comprime os nervos a partir da medula espinhal. O problema é mais comum nas regiões lombar e cervical, por serem áreas mais expostas ao movimento. O problema de saúde foi revelado pela própria cantora, no perfil oficial dela no Instragram.
"Hoje é aniversário da minha fisioterapeuta e ela escolheu passar comigo. Gente, eu tenho tanto carisma (risos). Na verdade não é não, é que saiu o meu laudinho e eu estou com uma hérnia de disco e se ela não me acompanhar agora eu vou ficar entrevada, então agora ela fica comigo", explicou Anitta, durante uma viagem a Barretos.
Na noite de quinta-feira, 16, a cantora participou do palco principal da Festa do Peão de Barretos e abriu o espetáculo com Bang, hit que ultrapassou 300 milhões de visualizações no Youtube.

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