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TELEVISÃO

Cleo Pires esquece de assistir à sua própria estreia em novela

Atriz está no elenco de 'O Tempo Não Para', nova novela das sete da Globo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 ago 2018 às 17:41

Publicado em 02 de Agosto de 2018 às 17:41

Cleo Pires como a personagem Betina em 'O Tempo Não Para' Crédito: João Miguel Júnior / Globo
A atriz Cleo revelou aos fãs ter esquecido de assistir à sua própria estreia na novela O Tempo Não Para. Apesar de o folhetim ter estreado na terça-feira, 31, sua personagem apareceu pela primeira vez apenas na quarta-feira, 1º.
"Eu esqueci que minha estreia era hoje!!", escreveu ao lado de um emoji 'chorando de rir' e outro 'levando as mãos à cabeça'.
Ao ler o comentário de uma seguidora falando sobre a disponibilidade da novela na plataforma online da emissora, Cleo também demonstrou surpresa: "Uai, mas já subiu o capítulo na íntegra? Eu quero assistir!".
Cleo foi um assunto bastante comentado na internet ao aparecer usando apenas uma toalha em suas primeiras participações, exibindo diversas tatuagens, as quais a atriz fez questão de ressaltar que são todas suas.
Confira os tuítes de Cleo abaixo:

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