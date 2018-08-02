Cleo Pires esquece de assistir à sua própria estreia em novela

Cleo Pires como a personagem Betina em 'O Tempo Não Para' Crédito: João Miguel Júnior / Globo

A atriz Cleo revelou aos fãs ter esquecido de assistir à sua própria estreia na novela O Tempo Não Para. Apesar de o folhetim ter estreado na terça-feira, 31, sua personagem apareceu pela primeira vez apenas na quarta-feira, 1º.

"Eu esqueci que minha estreia era hoje!!", escreveu ao lado de um emoji 'chorando de rir' e outro 'levando as mãos à cabeça'.

Ao ler o comentário de uma seguidora falando sobre a disponibilidade da novela na plataforma online da emissora, Cleo também demonstrou surpresa: "Uai, mas já subiu o capítulo na íntegra? Eu quero assistir!".

Cleo foi um assunto bastante comentado na internet ao aparecer usando apenas uma toalha em suas primeiras participações, exibindo diversas tatuagens, as quais a atriz fez questão de ressaltar que são todas suas.