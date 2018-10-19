Cleo brinca que pegaria Chay Suede, mas rejeita Cauã Reymond

Cleo Pires participou da brincadeira "pega ou não pega" no canal do YouTube de Caio Fischer. Lá, revelou que pegaria Chay Suede e que também, talvez, se envolveria com Rodrigo Simas. Mas, durante a conversa, a atriz também rejeitou Cauã Reymond, que, segundo ela, não teria chance alguma.
Segundo o jornal Extra, entre os que ela não pegaria estão Cauã, Nando Rodrigues e Jonathan Azevedo. "Ele é irmão, não dá!", disse, referindo-se ao último citado. A atriz revelou ainda que talvez ficaria com o cantor Criollo. "Mas não sei se ele ia gostar de mim", acrescentou.
Cleo seguiu o quadro dando likes para os possíveis crushs, entre eles, Tiago Iorc e Nego do Borel. A atriz disse ainda que se tivesse que pegar uma mulher, caso gostasse, ficaria com a estrela Jennifer Lopez.