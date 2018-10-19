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Cleo brinca que pegaria Chay Suede, mas rejeita Cauã Reymond

Atriz ainda disse que, se tivesse que pegar uma mulher, ficaria com Jennifer Lopez
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 out 2018 às 20:19

Publicado em 19 de Outubro de 2018 às 20:19

Cleo Pires participou da brincadeira "pega ou não pega" no canal do YouTube de Caio Fischer. Lá, revelou que pegaria Chay Suede e que também, talvez, se envolveria com Rodrigo Simas. Mas, durante a conversa, a atriz também rejeitou Cauã Reymond, que, segundo ela, não teria chance alguma. 
Chay Suede, Cleo Pires, Cauã Reymond: jogo de amor em brincadeira de youtuber Crédito: Montagem Gazeta Online
Segundo o jornal Extra, entre os que ela não pegaria estão Cauã, Nando Rodrigues e Jonathan Azevedo. "Ele é irmão, não dá!", disse, referindo-se ao último citado. A atriz revelou ainda que talvez ficaria com o cantor Criollo. "Mas não sei se ele ia gostar de mim", acrescentou.
 
Cleo seguiu o quadro dando likes para os possíveis crushs, entre eles, Tiago Iorc e Nego do Borel. A atriz disse ainda que se tivesse que pegar uma mulher, caso gostasse, ficaria com a estrela Jennifer Lopez.

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