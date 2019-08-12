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Reestreia

Claudia Rodrigues vai voltar aos palcos, diz colunista

Atriz fará reestreia em show de comédia em Curitiba

Publicado em 12 de Agosto de 2019 às 06:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 ago 2019 às 06:59
Crédito: Reprodução/Instagram @atitude_na_cabeca
Claudia Rodrigues está há 19 anos lutando contra esclerose múltipla fora dos palcos e da TV. Mas na próxima segunda-feira (19), ela reestreia em um restaurante de Curitiba com "3 Brazilian Comedy Club", espetáculo de comédia, segundo informações da colunista Fábia Oliveira. 
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Parte do dinheiro arrecadado será doado ao Provopar Estadual e ao Instituto Big Brazil. 
As mesas da pista já estão esgotadas, segundo a colunista, e o setor gold está à venda por R$ 220 e o silver, R$ 170, valores individuais. No convite, está incluído jantar e bebidas. 

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