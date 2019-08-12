Claudia Rodrigues vai voltar aos palcos, diz colunista

Claudia Rodrigues está há 19 anos lutando contra esclerose múltipla fora dos palcos e da TV. Mas na próxima segunda-feira (19), ela reestreia em um restaurante de Curitiba com "3 Brazilian Comedy Club", espetáculo de comédia, segundo informações da colunista Fábia Oliveira.
Parte do dinheiro arrecadado será doado ao Provopar Estadual e ao Instituto Big Brazil.
As mesas da pista já estão esgotadas, segundo a colunista, e o setor gold está à venda por R$ 220 e o silver, R$ 170, valores individuais. No convite, está incluído jantar e bebidas.