Claudia Rodrigues tem melhora na saúde; empresária é internada

A atriz Claudia Rodrigues e a amiga e empresária Adriane Bonato Crédito: Instagram/@adriane_bonato_oficial

Internada na UTI do hospital Albert Einstein, em São Paulo, após sofrer uma convulsão, a atriz Claudia Rodrigues tem apresentado uma melhora em seu estado de saúde nos últimos dias.

Segundo informações da repórter Cíntia Lima, do programa A Tarde É Sua, da RedeTV!, que está no hospital, Claudia Rodrigues segue reconhecendo as pessoas à sua volta, e tem dormido e acordado bem.