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Após convulsão

Claudia Rodrigues tem melhora na saúde; empresária é internada

Atriz apresentou evolução motora, mas segue com dificuldades nas pernas; Adriane Bonato sentiu dores no peito na madrugada desta quarta-feira (27)

Publicado em 27 de Março de 2019 às 22:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2019 às 22:55
A atriz Claudia Rodrigues e a amiga e empresária Adriane Bonato Crédito: Instagram/@adriane_bonato_oficial
Internada na UTI do hospital Albert Einstein, em São Paulo, após sofrer uma convulsão, a atriz Claudia Rodrigues tem apresentado uma melhora em seu estado de saúde nos últimos dias.
Segundo informações da repórter Cíntia Lima, do programa A Tarde É Sua, da RedeTV!, que está no hospital, Claudia Rodrigues segue reconhecendo as pessoas à sua volta, e tem dormido e acordado bem.
> Bruna Linzmeyer diz que é cuidada por bruxa desde os 11 anos
Além disso, a atriz também tem apresentado uma evolução motora, movimentando os braços. As pernas, porém, não têm respondido a nenhum tipo de tratamento. Os médicos teriam descartado uma relação entre o atual problema de saúde e a esclerose múltipla com a qual a atriz sofre há anos.

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