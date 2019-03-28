Claudia Rodrigues tem melhora na saúde; empresária é internada

Internada na UTI do hospital Albert Einstein, em São Paulo, após sofrer uma convulsão, a atriz Claudia Rodrigues tem apresentado uma melhora em seu estado de saúde nos últimos dias.
Segundo informações da repórter Cíntia Lima, do programa A Tarde É Sua, da RedeTV!, que está no hospital, Claudia Rodrigues segue reconhecendo as pessoas à sua volta, e tem dormido e acordado bem.
Além disso, a atriz também tem apresentado uma evolução motora, movimentando os braços. As pernas, porém, não têm respondido a nenhum tipo de tratamento. Os médicos teriam descartado uma relação entre o atual problema de saúde e a esclerose múltipla com a qual a atriz sofre há anos.