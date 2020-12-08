Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Saúde

Claudia Rodrigues recebe alta após internação e já está em casa

Atriz ficou em hospital durante cerca de uma semana para realizar exames e tomar nova dose de remédio

Publicado em 08 de Dezembro de 2020 às 17:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 dez 2020 às 17:55
A atriz Claudia Rodrigues
A atriz Claudia Rodrigues Crédito: Arquivo pessoal/Adriane Bonato
Claudia Rodrigues publicou um vídeo em seu Instagram para atualizar seu estado de saúde nesta segunda-feira,7. A atriz, que estava internada desde a última segunda-feira, 30, recebeu alta e voltou para sua casa.
"Está tudo bem. Eu já estou em casa. Muito obrigada por todo mundo que orou por mim", afirmou, em vídeo. A atriz se internou para tomar nova dose de um medicamento e realizar novos exames por conta de lesões que tinha no cérebro.
Há alguns anos, Claudia Rodrigues revelou sofrer de esclerose múltipla e, desde então, passou por diversas internações. As mais recentes, entre janeiro e fevereiro e também no mês de julho deste ano.

Veja Também

Claudia Rodrigues tem fratura na costela e novas lesões no cérebro

Claudia Rodrigues é internada em São Paulo após passar mal

Claudia Rodrigues apresenta melhora em quadro de saúde

Em maio, a humorista relançou seu canal no YouTube, e promoveu uma live em que relembrou a amizade com seus colegas de A Diarista. No último mês de junho, Claudia Rodrigues comemorou 50 anos de idade (confira sua entrevista ao Estadão na ocasião).
No vídeo de hoje, ela também aproveitou para pedir pensamentos positivos à atriz Nicette Bruno, que está internada: "Falando em oração, quero que vocês façam orações às 18 horas para a Nicette Bruno, que está lá, sofrendo com a covid. Se cuidem. Saiam sempre de máscara e não deem mole".
Assita ao vídeo em que Claudia Rodrigues fala sobre sua alta do hospital:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados