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Saúde

Claudia Rodrigues é transferida para Hospital Albert Einstein

Na tarde deste sábado (23), Adriane Bonato, empresária da atriz, fez um post no Facebook pedindo aos fãs que orassem

Publicado em 24 de Março de 2019 às 18:54

Publicado em 

24 mar 2019 às 18:54
Claudia Rodrigues foi transferida na noite deste sábado, 23, para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Atriz que tem esclerose múltipla estava internada desde quarta-feira (20), na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro.
A assessoria de imprensa do Albert Einstein confirmou a internação, mas não deu detalhes sobre o estado de saúde e também não informou se a comediante está no centro de tratamento intensivo (CTI).
Na tarde deste sábado (23), Adriane Bonato, empresária da atriz, fez um post no Facebook pedindo aos fãs que orassem.
Atriz que tem esclerose múltipla estava internada desde quarta-feira, 20, na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro.
Claudia Rodrigues ficou nacionalmente conhecida por suas personagens caricatas no humorístico Zorra Total, além de estrelar o seriado A Diarista, interpretando a icônica Marinete. Em 2006 ela revelou ao público que sofria de esclerose múltipla - uma doença que prejudica o funcionamento do sistema nervoso.

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