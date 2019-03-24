Claudia Rodrigues é transferida para Hospital Albert Einstein

Claudia Rodrigues foi transferida na noite deste sábado, 23, para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Atriz que tem esclerose múltipla estava internada desde quarta-feira (20), na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro.

A assessoria de imprensa do Albert Einstein confirmou a internação, mas não deu detalhes sobre o estado de saúde e também não informou se a comediante está no centro de tratamento intensivo (CTI).

Na tarde deste sábado (23), Adriane Bonato, empresária da atriz, fez um post no Facebook pedindo aos fãs que orassem.

Atriz que tem esclerose múltipla estava internada desde quarta-feira, 20, na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro.