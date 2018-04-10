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Claudia Raia relembra casamento 'caótico' com Alexandre Frota

Atriz ficou cinco dias da lua de mel brigada com o ex

Publicado em 10 de Abril de 2018 às 16:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 abr 2018 às 16:13
Claudia Raia e Fernanda Souza no programa "Vai Fernandinha" Crédito: Divulgação/Multishow
A atriz Claudia Raia relembrou nesta segunda-feira, 9, o seu casamento um tanto caótico com Alexandre Frota. Na ocasião, fãs lhe roubaram um sapato, cortaram o véu, e ela passou a lua de mel brigada com ele.
"O Alexandre foi no Chacrinha e avisou que eu ia casar na segunda-feira, às 19 horas, na Igreja da Candelária. Ou seja, tinha dez mil pessoas na porta da igreja", contou no programa Vai, Fernandinha, o primeiro da terceira temporada.
Ela lembra que teve de ir para a igreja deitada no banco do carro para que ninguém percebesse, mas não deu muito certo. "(Foi) aquela confusão, todo mundo batendo no vidro. Abriu a porta, eu fui com o pé e uma fã roubou meu sapato", disse. "Fui na meia ponta, fiquei horas na meia ponta", contou.
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Praticamente encenando cada acontecimento, Claudia disse que estava com um véu de 18 metros de comprimento, "uma coisa deslumbrante", que mais tarde se transformou em um chanel. "Meus fãs cortaram pedacinhos do meu véu", disse.
"Aí minha mãe veio e disse 'não casa, este homem não é para você'." Claudia não desistiu, mas casou sem a presença dos familiares. "Minha mãe estava tendo uma hemorragia. Ela foi levada para o hospital pela minha irmã", relembrou.
Lua de mel com briga
Claudia e Alexandre Frota passaram a lua de mel no Havaí em um cruzeiro marítimo. "Eu detesto praia, onda, não podia dar certo", disse.
A atriz conta que mandou fazer chapéus de linho e de palha para ela, além de ternos para o marido que não foram usados. Pela quantidade de malas - quatro ou cinco, segundo ela -, Frota se desfez dos itens dela. O ator jogou os chapéus no mar.
"Eu falei 'não vou ficar com você'. Fui na administração do navio, peguei outro quarto para mim, fiquei cinco dias (de oito) brigada com ele no mesmo navio", contou.

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