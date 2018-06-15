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"Galinha Pintadinha"

Claudia Leitte relembra piada sobre abertura da Copa no Brasil

À época, internautas fizeram piada com o figurino usado por Claudia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jun 2018 às 11:45

Publicado em 15 de Junho de 2018 às 11:45

Claudia Leitte na Copa do Mundo que aconteceu no Brasil, em 2014 Crédito: Reprodução/Instagram @reliquiascl
A cantora Claudia Leitte aproveitou a animação com a abertura da Copa do Mundo da Rússia nesta quinta-feira, 14, para lembrar com humor de sua participação na cerimônia de abertura da edição anterior do torneio, realizada em 2014, no Brasil.
À época, internautas fizeram piada com o figurino usado por Claudia, um body azul com o emblema da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), e a compararam com a personagem infantil Galinha Pintadinha.
"Só vem, hexa! A Galinha Pintadinha está aqui ansiosa!", escreveu a baiana em seu Instagram. Ela postou um vídeo com sua apresentação ao lado dos cantores Pitbull e Jennifer Lopez. Eles cantaram a música We Are One (Ole Ola).

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