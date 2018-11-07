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Claudia Leitte lança 'Balancinho' em reggaeton, mas diz preservar axé

Cantora flerta com sons latino-americanos e afirma que movimento musical baiano proporciona a mistura de gêneros; nova música é aposta para o carnaval

Publicado em 07 de Novembro de 2018 às 18:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 nov 2018 às 18:23
Claudia Leitte aparece vestida em tons pastéis no clipe de 'Balancinho' Crédito: Danilo Borges/Divulgação
"A palavra balanço não tem a ver só com dança e coreografia. Sou muitas mulheres ao mesmo tempo e preciso me equilibrar para ser mãe, filha, cantora e empresária". É com essas palavras que Claudia Leitte define sua nova música Balancinho, que estreou nesta quarta-feira, 7, nas plataformas digitais.
Num formato que lembra o reggaeton, a canção é a aposta da cantora para o verão e o carnaval de 2019. "Esse lançamento é tão misturado que eu nem sei direito quais ritmos estão ali", brinca ela. "É uma música que nasceu na Bahia e dá para escutar em qualquer momento e lugar", diz.
A carreira de Claudia Leitte se originou no axé, o que não a impediu de diversificar seu repertório com músicas pop e afro-latinas - como é o caso de Balancinho. Além disso, ela começou a investir numa carreira internacional há quatro anos, quando fez parceria com Pitbull e Jennifer Lopez em We Are One (Ole Ola) - a música oficial da Copa do Mundo no Brasil, de 2014.
Apesar disso, a artista afirma que essas mudanças não representam uma nova etapa em sua carreira e tampouco um distanciamento de suas raízes soteropolitanas. "Não é uma outra fase que estou vivendo. Ficar num trio elétrico por muitas horas cantando a mesma coisa é uma encheção de saco. Nós, músicos, não podemos ser hipócritas de dizer que não cansa", revela. "Eu acho até que o movimento que me representa, o Axé Music, me deu a oportunidade de passear por todos esses caminhos", reconhece.

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