Claudia Leitte lança 'Balancinho' em reggaeton, mas diz preservar axé

Claudia Leitte aparece vestida em tons pastéis no clipe de 'Balancinho' Crédito: Danilo Borges/Divulgação

"A palavra balanço não tem a ver só com dança e coreografia. Sou muitas mulheres ao mesmo tempo e preciso me equilibrar para ser mãe, filha, cantora e empresária". É com essas palavras que Claudia Leitte define sua nova música Balancinho, que estreou nesta quarta-feira, 7, nas plataformas digitais.

Num formato que lembra o reggaeton, a canção é a aposta da cantora para o verão e o carnaval de 2019. "Esse lançamento é tão misturado que eu nem sei direito quais ritmos estão ali", brinca ela. "É uma música que nasceu na Bahia e dá para escutar em qualquer momento e lugar", diz.

A carreira de Claudia Leitte se originou no axé, o que não a impediu de diversificar seu repertório com músicas pop e afro-latinas - como é o caso de Balancinho. Além disso, ela começou a investir numa carreira internacional há quatro anos, quando fez parceria com Pitbull e Jennifer Lopez em We Are One (Ole Ola) - a música oficial da Copa do Mundo no Brasil, de 2014.