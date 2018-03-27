Claudia Leitte fala da 'origem da mulher' e repercute na internet

Claudia Leitte no programa "Encontro com Fátima Bernardes" Crédito: Reprodução/TV Globo

Uma pergunta feita pela cantora Claudia Leitte no programa "Encontro com Fátima Bernardes" na manhã desta segunda-feira (26) deixou os telespectadores inquietos. Um dos temas discutidos foi a desigualdade de gênero no mercado de trabalho.

Alexandre Coimbra, psicólogo, foi convidado à atração para apresentar uma pesquisa acadêmica que comparou a quantidade de pessoas de ambos os sexos empregadas em diversas profissões.

"Eu tenho um questionamento a fazer. Geneticamente, a gente como mulher não é mais relacionada ao trabalho braçal, força bruta, ao aspecto físico mesmo?", perguntou a cantora ao especialista. Ela ainda disse que sua dúvida poderia soar confusa porque ela ainda estava formulando-a em sua cabeça. E continuou: "Eu acho que, historicamente, a gente veio da costela de Adão. Mas a costela protege os órgãos e dá sustentação. Então é uma função que não desmerece a gente, muito pelo contrário. Ela coloca a gente na condição de quem suporta e apoia". "A gente não é mais sensível, os hormônios não fazem a gente ficar mais sensível? Homem não tem tensão pré-menstrual [TPM]", concluiu a pergunta.

Alexandre explicou que eventuais condições físicas próprias tanto do sexo masculino quanto do feminino podem ser transpostas para exercer qualquer atividade. "Qualquer profissão é capaz de conviver com a TPM e, também, com as limitações do homem. Isso é o uso que a cultura machista faz de uma característica feminina para construir o preconceito", disse.

Os telespectadores, no entanto, não tiveram a mesma paciência nem a compreensão com a dúvida da artista e escreveram críticas e brincadeiras com relação à sua pergunta. Após sair do programa, Claudia fez um vídeo ao vivo em seu Instagram para responder os comentários negativos sobre sua participação.