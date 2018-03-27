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Christina Aguilera aparece sem maquiagem em capa de revista

'Estou em um momento, inclusive musicalmente, em que é libertador poder se livrar de tudo e apreciar quem você, sua beleza real', disse a cantora

Publicado em 27 de Março de 2018 às 17:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2018 às 17:26
Christina Aguilera sem maquiagem para a Paper Magazine Crédito: Instagram / Paper Magazine
Conhecida por seu visual glamouroso, Christina Aguilera surgiu quase irreconhecível na capa da mais recente edição da revista norte-americana "Paper". A cantora de 37 anos trocou seu visual característico, com ondas impecáveis nos cabelos e batom vermelho, para um bem mais natural, sem maquiagem e com as sardas à mostra.
Em entrevista à publicação, ela conta que sempre gostou de experimentar novos estilos. "Eu sempre amei a teatralidade, criar uma história e interpretar uma personagem nos clipes ou no palco", disse. "Mas estou em um momento, inclusive musicalmente, em que é libertador poder se livrar de tudo e apreciar quem você, sua beleza real".
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No editorial produzido pela revista, a ex-jurada do reality show "The Voice" aparece tanto com o rosto lavado quanto com uma maquiagem dramática nos olhos. Abandonar os pincéis, bases e batons, afinal, não está nos seus planos. "Eu sou uma garota que gosta de um visual produzido, não vamos confundir as coisas", brincou.
Nas redes sociais, fãs de Aguilera elogiaram o look natural, que lhe rendeu comparações à cantora Kesha.

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