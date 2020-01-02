Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vendendo tudo!

Chris Hemsworth, o Thor da Marvel, ganha dinheiro com cocô de cavalo

Astro de Hollywood, o ator Chris Hemsworth passou as férias de final de ano flagelando sacos de cocô de cavalo ao lado da estrada onde fica a sua luxuosa mansão na Austrália
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jan 2020 às 09:11

Publicado em 02 de Janeiro de 2020 às 09:11

O ator Chris Hemsworth Crédito: Reprodução/Instagram @chrishemsworth
Engana-se que pensa que a vida de astros de Hollywood é fácil. Muitas vezes, fora do set de filmagens, alguns deles precisam desempenar outras funções para ganhar uma graninha extra.
E é justamente isso que o ator Chris Hemsworth, 36, o intérprete do Thor da Marvel, faz. Quase ninguém sabe, mas nas horas vages ele gosta de vender... cocô de cavalo.
É isso mesmo. Segundo o Daily Mail, Chris passou as férias de final de ano flagelando sacos de cocô de cavalo ao lado da estrada onde fica a sua luxuosa mansão, que equivale a cerca de R$ 80 milhões, na Austrália.
De acordo com uma placa de papelão manuscrita erguida para os motoristas que passavam, uma sacola de esterco custava apenas US$ 2 (equivalente a R$ 8).

Veja Também

Atriz de "Capitão América" é presa acusada de matar a mãe esfaqueada

Mariah Carey tem conta em rede social hackeada

Bruna Marquezine rebate fãs após críticas a magreza

Chris Hemsworth, está cansado do mundo de Hollywood e revelou que faria uma pausa em sua carreira para cuidar de sua família, em agosto.
"Estou em casa agora, tirando os próximos seis meses para passar mais tempo com as crianças e minha esposa. Só vou fazer merendas e levar e buscar na escola", disse o ator em uma entrevista ao podcast Men's Health Strenght Sessions.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Guardador de carros que estava foragido da Justiça foi preso com ajuda de Totem de Segurança em Vitória
Guardador de carros foragido é preso com ajuda de totem de segurança em Vitória
Estrada no interior de Pancas em más condições, impedindo crianças de irem à escola
Até 20 dias sem ir à aula: estradas ruins isolam mais de 100 alunos em Pancas
Imagem BBC Brasil
Por que o FMI prevê que Brasil crescerá mais por causa da guerra no Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados